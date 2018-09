Unzue: "El tríptico astur-leonés será decisivo"

Actualizada 03/09/2018 a las 11:14

Eusebio Unzue, director del Movistar, aseguró en la jornada de descanso de la Vuelta que la carrera entra en la segunda semana con "mucha igualdad" y señala al tríptico de montaña asturleonés como "decisivo" en la lucha por la general.



"Ahora mismo hay mucha igualdad entre todos los que salieron de Málaga como favoritos con alguna excepción. Ahora, la Vuelta entra en una semana importante con un fin de semana espectacular. El tríptico en Asturias y León será decisivo y definirá la general, y luego en la crono habrá corredores, como Kelderman, que podrá recuperar el tiempo perdido. Creo que vamos a ver una Vuelta emocionante".



Sobre el interés de los equipos por llevar el maillot rojo con la consecuencia de trabajar para defenderlo, Unzue habló de la "responsabilidad " de los conjuntos implicados.



"El nivel de profesionalidad de los equipos no se pone en duda. Hasta ayer, la FDJ defendió con honradez el maillot rojo. Ahora vamos a entrar en etapas complicadas y veremos cómo se defiende el liderato"

Unzue se refirió a lo que ha supuesto para Movistar la baja de Mikel Landa y el hecho de no tener que gestionar un equipo con tres líderes.



"Sin Mikel Landa es igual la gestión del equipo. Con él hubiéramos tenido una opción más. En el Tour no pudimos hacer la estrategia que teníamos pensado, pero en la Vuelta hubiera podido salir de otra manera. Espero que se recupere lo antes posible, pero será muy difícil que llegue al Mundial porque no podrá hacer trabajo de intensidad. Volverá en las próximas clásicas de Italia".

