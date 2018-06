Luis León Sánchez y Omar Fraile en el Astana del Tour de Francia

Los españoles Luis León Sánchez y Omar Fraile han sido confirmados en el "ocho" del Astana que disputará el Tour de Francia a partir del próximo 7 de julio, formación que tendrá como líder al danés Jakob Fuglsang.

8⃣ days left for the Tour de France, so today we proudly present our 8 riders for @LeTour! #TDF2018 pic.twitter.com/DY7VrncKgC