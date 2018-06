Iriberri: ''Tocaremos la guitarra''

¿Qué vamos a hacer ahora?”, preguntaba ayer Javier. Él dice que se va a dedicar a aprender a tocar la guitarra, pero, aunque no quiera repetir la RAAM por su dureza, y ya se considere “un exultrafondista venido a menos”, sigue pensando en qué pasará, qué será lo próximo. Dentro del equipo de apoyo poco podemos ayudarle a contestar, ni mucho menos disuadirle. Repetiríamos siempre. Porque la RAAM no son sólo 4.900 kilómetros, ni once días. Empezó hace dos años, cuando Javier lo

Marta Martín

