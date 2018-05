Mikel Nieve: "La victoria de la penúltima etapa del Giro compensa lo sufrido"

El ciclista navarro Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), ganador de la penúltima etapa del Giro de Italia, ha manifestado que esa victoria "compensa lo sufrido" durante este año, que comenzó para el corredor con una lesión de cadera. "Se complicó el principio del año, pero he podido terminar bien la primera parte de la temporada. Con la victoria del penúltimo día me queda un sabor muy bueno. Compensa todo lo sufrido", ha comentado el ciclista en una entrevista distribuida por Giuseppe Acquadro Comunicazione.



El navarro ganó, con un tiempo de 05:43:48, la vigésima etapa de la competición el pasado sábado en Cervinia, en la que el vencedor del Giro, Christopher Froome (Team Sky), quedó séptimo. Para Nieve, esta es la tercera victoria en el Giro a lo largo de toda su carrera y la quinta en total en su palmarés. "Estoy muy contento por ganar otra etapa en el Giro", ha comentado Nieve. "Es una carrera dura y complicada. El Giro siempre será especial, he tenido los mejores resultados aquí", explicó el corredor de Mitchelton-Scott, que quedó decimoséptimo en la clasificación total del Giro.



En relación a la victoria de Froome ha expresado que está "muy contento por él", aunque prefería que hubiera ganado Simon Yates, compañero de equipo, que llevó el maillot de líder durante la mayor parte del Giro. "Simon se fue muy rápido en carrera, ser líder tantos días también pesa mucho. Yo quería que ganara Simon, pero si no es él, que gane Chris mejor que otro", comentó. Nieve declaró en la entrevista que las próximas pruebas en su calendario serán el Tour de Polonia (4-10 de agosto) y la Vuelta a España (25 de agosto-16 de septiembre).

