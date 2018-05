Mikel Nieve conquista la vigésima etapa y Froome defiende la "maglia" rosa

El español Mikel Nieve (Mitchelton Scott) ganó este sábado la vigésima etapa del Giro de Italia, de 209 kilómetros, entre las norteñas localidades de Susa y Cervinia, en la que el británico Chris Froome mantuvo la "maglia" rosa de líder. En la penúltima etapa del Giro de 2018, Nieve celebró su 34 cumpleaños con una victoria en solitario, al llegar a Cervinia en 5 horas, 43 minutos y 48 segundos, por delante del holandés Robert Gesink (Lotto NL Jumbo) y del austríaco Felix Großschartner.



Birthday boy @NieveMikel wins in Cervinia!



This is @MitcheltonSCOTT's 5th (!) win in the #Giro101!



@chrisfroome set for @giroditalia glory after holding off @tom_dumoulin. #Giro #Giro101 pic.twitter.com/2yOAFegDnb