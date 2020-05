Iñaki Aniz: "En estos años he dado todo lo que he podido por Anaitasuna”

07/05/2020 a las 06:00

No fue una despedida al uso -nada en los tiempos actuales marcados por la pandemia parece serlo-, pero en el “hasta pronto” vía teleconferencia de Iñaki Ániz Legarra como entrenador del Helvetia Anaitasuna no faltó el apoyo y cariño de la plantilla y el propio club hacia el técnico pamplonés, que acaba su segunda temporada en el equipo con el helvetia 13º en la Liga Asobal y habiendo jugado la Final a 8 de la Copa del Rey.



“Me llevo un gran aprendizaje como persona y como entrenador. Destacaría que en estos dos últimos años ha habido muchas hecho cosas bien y otras a mejorar. A primeros de abril nos juntamos y llegamos a la conclusión de que lo mejor para todas las partes era que cada una siguiese su camino, que no continuase ni renovase mi contrato”, explicó Ániz ayer después de que hace ya unas semanas anunciase su salida de acuerdo con el club, quien trabaja con una nómina de nombres para sustituirle en el que destaca el del gallego Quique Domínguez.



Aunque satisfecho por el trabajo y la metodología aplicada a la cantera - “trabajar con Carlos garcía en ese aspecto ha sido muy fácil porque su labor ha sido extraordinaria”, destacó - y las llamadas de las selecciones nacionales hacia jugadores como Antonio Bazán, Ander Izquierdo o Aitor García, Ániz reconoció que el trabajo del equipo no se ha plasmado en la tabla clasificatoria como esperaba.



“Me queda una sensación agridulce en cuanto a los resultados. El año pasado acabamos décimos y en esta Liga finalizamos séptimos la primea vuelta y en el momento de la suspensión éramos decimoterceros. Quedaban 11 jornadas, con partidos frente a rivales directos en casa y estoy convencido de que, al final, nos hubiéramos metido entre los ocho o los diez primeros puestos. Pero bueno... Ha habido semanas en que mis sentimientos eran más favorables, en otras eran más bajos... y lógicamente, al final hemos decidido lo que pensamos que es mejor para todos”.

AGRADECIMIENTOS Y FUTURO



Ániz, quien ya estuvo una primera etapa en la 2014-2015 dejando al equipo cuarto y en puestos de Europa, no cerraba puerta a una tercera etapa. “Ya veremos la vida donde nos lleva. Si estoy libre y me llaman, estaré siempre abierto a volver”, reconocía, tras descartar “salvo que haya algo extraordinario” entrenar algún equipo “en lo que queda de 2020” aunque sí le gustaría volver a los banquillos en 2021. “Será más fácil que sea en el extranjero, pero de momento tranquilidad y más tal como está el panorama actual”, reconocía el navarro, quien está ahora cuidando a sus padres en la casa familiar.



Cuestionado sobre con qué momento se queda, el pamplonés -ex seleccionador del equipo femenino de Chile- fue claro. “Uf. Son muchos. Me quedo especialmente con haber estado estos tres años en Anaitasuna, haberlo dado todo lo que he podido por el club aunque, a veces, los resultados no son proporcionales a lo que uno da”, apuntaba, antes de mostrar su agradecimiento hacia el club y la directiva - “hemos trabajado como un equipo, con una honradez y dedicación a prueba de bombas” y hacia sus compañeros en el cuerpo técnico, así como fisioterapeutas y médicos.



“Por supuesto quiero agradecer también a los jugadores, a todos sin excepción, porque he aprendido mucho de todos ellos, por su dedicación al club y su lucha y el trato que he recibido. Y especialmente a los capitanes por mantener unido al equipo”, dijo.



También tuvo palabras de agradecimiento hacia “el público y la afición, especialmente a los Zaleak, que siempre han tenido un comportamiento muy bueno con el equipo y de respeto hacia mi como entrenador. Uno de mis objetivo fundamentales siempre ha sido el de la conexión con la grada”, detalló Ániz de antes de despedirse con un “Gora Anaita”.

“Al final de todo esto siempre quedan las personas”

“Al final de todo esto siempre quedan las personas”. Esta frase -toda una declaración de intenciones- ilustraba la pizarra de mano con la que Iñaki Ániz indicaba las jugadas a sus jugadores hace dos temporadas. Ayer la recordó Carlos Chocarro, uno de los capitanes del equipo -estuvo presente en la teleconferencia junto a Antonio Bazán e Ibai Meoki-, para despedirse del técnico pamplonés. “Ahora que ya no eres mi entrenador, te lo digo: pasas a ser un referente para mi”, explicó el extremo. “Gracias Iñaki por todo lo que has hecho por nosotros durante este tiempo. Siempre pensando en el bien común”, afirmó el jugador quien, en nombre de la plantilla, afirmó: “Deportivamente igual no nos ha ido tan bien como pensábamos. Pero queremos agradecerte infinito el trato que has tenido con nosotros, siendo tan trabajador y tan buena persona, además de por todo lo que nos has enseñado”, explicaba un Chocarro a quien, en algún momentó, le embargó la emoción.



Y es que este miércoles, pese a la “frialdad” de las pantallas y la distancia obligada por la crisis sanitaria en el encuentro telemático -con directivos, jugadores, miembros del cuerpo técnico, compañeros de profesión y periodistas-, hubo momentos y palabras emotivas en los que a Ániz le resultó difícil contener las lágrimas.



“Anaitasuna es y será tu casa”, afirmó Miguel Ollacarizqueta, presidente de la entidad, quien reconoció que el de ayer resultaba “un momento triste. Triste por las circunstancias y por el tener que despedir así a una persona con la que hemos trabajado codo con codo estas dos últimas temporadas”.



El mandatario anaitasunista quiso destacar “la implicación, honestidad, sinceridad y profesionalidad” que el ya ex técnico ha demostrado en este tiempo en el club así como el hecho de que haya “cumplido con los objetivos marcados, especialmente con el del trabajo y fomento de la base y la cantera” así como al llevar al equipo a la fase final de la Copa del Rey.



“El único pero viene dado por las expectativas que nosotros y el propio Iñaki quizá nos marcamos sin razón al principio de la temporada”, apuntó Ollacarizqueta, quien calificó como un “señor del deporte y del trabajo” a Aniz, confiando en poder brindarle una “despedida más cálida” cuando las ircunstancias lo permitan.



“Ha defendido sus ideas, su personalidad y los valores que le representan, instaurando un nuevo método de trabajo con la base. Es una pena acabar de esta manera. Nos hubiera gustado que esta relación se hubiera alargado más en el tiempo”, afirmó Javi Gracia, director deportivo y amigo personal de Ániz. “Hemos demostrado que amistad y alta exigencia son complatibles y se retroalimentan”, le señaló el propio entrenador.



Javier Angulo, preparador físico y nutricionista del equipo, también dedicó unas palabras para despedir al técnico. “Has sido un ejemplo”, afirmó, destacando su profesionalidad “tomándose las cosas al 200%” y desveló que, en estas semanas de confinamiento, “ha seguido implicado al 100%, trabajando y preocupandose por cómo se encontraba toda la plantilla”.