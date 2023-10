Este Helvetia Anaitasuna disfruta y hace disfrutar

Un espectacular Bar en portería -con 4 paradas en 5 lanzamientos de 7 metros ya en el minuto 19 y, al final, MVP del partido- fue espoleando el brillante trabajo defensivo que el conjunto navarro protagonizó durante una intensa e igualada primera parte. Con dos 6-0 contundentes, también el meta visitante Saeid lograba frenar el ímpetu de los locales, aferrados a la velocidad ofensiva que imprimían Marco Moreno y Aitor Albizu, manteniendo los guarismos parejos en el electrónico.

El Helvetia, sin jugar bien del todo, llevaba la iniciativa en el marcador -salvo con el 4-5 que logró Marko en el minuto 20- y acabó encontrando premio a su esfuerzo colectivo al colocar, merced a un tanto firmado por Bar de portería a portería, su máxima ventaja al descanso (11-9).

Aún quedaba un mundo y, consciente de ello, el Helvetia siguió a lo suyo. Y lo hizo con más confianza y fuerza si cabe. Y mejoró. A la fortaleza defensiva y a un Bar acertado se les sumó un ataque que, manteniendo un ritmo alto, comenzó a carburar y a elaborar mejor ante un Ademar que, ya en el minuto 33, sumaba 7 lanzamientos de 7 metros por 10 en juego.

Albizu, a la contra primero y en una jugada de pillería saliendo del banquillo por sorpresa después, colocaba el 17-11 en el minuto 36. Una ventaja rubricada segundos después por otro tanto de Aitor que suponía un parcial de 7-1 para los verdiblancos.

Pero cuando más cómodo parecía jugar el Helvetia, el Ademar, aprovechando la superioridad por exclusión de Bazán y abriendo su defensa a una 5-1, avisó -con un 0-3 (18-14, m.40)- que no había dicho su última palabra. Albizu volvió a cargar las pilas a los suyos con dos tantos que devolvieron el colchón a un 20-14 (m.41). Pero los de Daniel Gordo apretaban y al Helvetia le tocó sufrir (20-17, m.46). Y en eso también demostró madurez y que sabe sobrellevar la presión.

El pabellón entendió los apuros y se unió a animar más que nunca a un siete plagado de canteranos -Elustondo no pudo sumarse por una rotura fibrilar en el soleo-, que mantenía los nervios a raya y que buscó en los ataque de 7 contra 6 generar dudas en su rival (23-21, m.54).

Un trabajo de pizarra que dio sus frutos y que permite al Helvetia ganar en confianza y arontar la quinta jornada, con la visita al Cangas, desde una sensacional cuarta posición de la Liga Asobal.

HELVETIA ANAITASUNA-ADEMAR DE LEÓN, 28-25

​Helvetia Anaitasuna (11+17): Bar (1 gol, 16 paradas, 5p),, Bazán (2), Edu (5), Redondo (1p), Albizu (6), Marco Moreno (3) y Bonnano (2) -inicial-; Iñaki (p.s.), Gastón (3,1p), Martinovic, Ganuza, Aitor García (4), Adrián (1), Elustondo, Xavi González, Rancans e Itoiz.

Abanca Ademar León (9+16): Saeid (8 paradas), Álvarez, Casqueiro (2), Castro (3, 2p), Milosavljevic (4, 2p), Popovic y Wasiak (1)

-inicial-; Kilian (5 paradas, 1p) y Pérez (p.s.), Miñambres, Darío Sanz (1), Rodrigo(1), Zapico (2), Peter, Martín (3) y Borges (2),

Árbitros: Jordi Ausás Busquets y Miguel Florenza Virgili. Excluyeron por parte local a Bazán (2), Edu; por parte visitante, a Popovic (2), Casqueiro (2), Milosavljevic y Álvarez.

Parciales: 1-1, 3-2, 4-4, 4-4, 7-6 y 11-9; 15-11, 18-13, 20-15, 22-19, 24-21 y 28-25.

Incidencias: encuentro de la cuarta jornada de la Liga Plenitude Asobal disputado en el pabellón pamplonés de Anaitasuna, con unos 800 aficionados, entre ellos la alcaldesa de Pamplona Cristina Ibarrola. Minuto de silencio por Iñaki Sánchez, ex jugador de Anaitasuna y Beti Onak, y por Jorge Iglesias, canterano de Ademar. Ambos equipos apoyaron la campaña institucional de salud ‘Muévete’.