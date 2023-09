El Replasa Beti Onak cae con estrépito en Elche

Tercera derrota seguida, aunque todas ellas ante rivales de la zona alta de la tabla, para el severo correctivo en su visita al equipo posiblemente más en forma de la Liga Guerreras Iberdrola. El partido se decidió en los primeros 30 minutos, que terminaron con doce goles de ventaja para el imparable conjunto ilicitano. , aunque todas ellas ante rivales de la zona alta de la tabla, para el Replasa Beti-Onak , que recibió unen su visita al equipo posiblemente más en forma de la. El partido se decidió en los, que terminaron con doce goles de ventaja para el imparable conjunto ilicitano.

El choque comenzó con anfitrión muy entonado ante la portería defendida por Luzuriaga. Los goles caían con facilidad y el Beti-Onak aguantaba gracias al contragolpe (6-4).

La defensa del cuadro navarro intentó frenar esos potentes tiros exteriores por el centro. El primer gol de Gascó desde el extremo derecho obligó a Miguel Etxeberria a solicitar tiempo muerto (11-6). Su equipo llevaba cuatro minutos sin conseguir marcar. Lovera, desde los siete metros, rompió el maleficio en el que fue el único tanto de su equipo en los 19 minutos finales del primer tiempo (15-7). Mientras, el Elche conseguía otras cuatro dianas por parte de Gascó, en dos ocasiones, Oppedal y Kelly de Abreu para dejar todo al descanso casi decidido con un 19-7.

La segunda parte comenzó con un Beti-Onak mucho más incisivo en ataque, con más acierto y moviendo el balón con más criterio que en la primera mitad.

Anotaba la escuadra navarra con facilidad y además Encinas paraba lo que no había conseguido Luzuriaga (22-12). Joaquín Rocamora pidió tiempo muerto para evitar que sus jugadoras se relajaran ante la gran ventaja adquirida.

Oppedal y Pipy Wolfs hicieron bueno el tiempo muerto para dejar las cosas claras y frenar la buena salida del equipo navarro en el segundo tiempo (25-12).

El juego era más vistoso. Los dos equipos corrían a la menor oportunidad que tenían y jugadoras como Pipy Wolfs o Canas demostraban su calidad atacante con acciones de nivel. Los minutos pasaban y la diferencia fue aumentando en un auténtico festival goleador del conjunto local. Al final, 37-21 para un Elche que ha comenzado la temporada muy entonado y tercera derrota consecutiva de un Replasa Beti-Onak que deberá buscar soluciones a su preocupante falta de lanzamiento exterior.

Miguel Etxeberria: "La derrota ha sido muy clara y merecida"

“No hemos estado bien. El Elche, ahora mismo, está a un nivel superior al nuestro. No estar acertado y tener tantas pérdidas de balón hace que este equipo no perdone y amplíe la renta pronto. Luego el marcador ha sido demasiado abultado, aunque la derrota ha sido muy clara y merecida”, dijo Miguel Etxeberria. El preparador del equipo villavés reconoció que en la segunda mitad sus jugadoras intentaron “no bajar los brazos y ser competitivas”.