El Helvetia Anaitasuna no renovará a Joao Pinto

El lateral izquierdo portuguésno seguirá la próxima temporada en el Helvetia Anaitasuna después de que el club haya anunciado al jugador que no cuenta con él. Así lo ha confirmado el ex jugador del Huesca en una entrevista aen los micrófonos de. “No voy a seguir en Anaitasuna y estoy buscando otras opciones.. Estoy esperando a ver si sale algo bueno”, afirmaba el jugador -autor deque ha jugado esta campaña-, quien ha reconocido que la decisión de no renovar ha sido “del club”.