Arthur Pereira no seguirá en Helvetia Anaitasuna la próxima temporada

Arthur Pereira no continuará siendo jugador de El lateral derechono continuará siendo jugador de Helvetia Anaitasuna la próxima temporada. Así lo ha comunicado el club, que dará por finalizado en junio, una vez terminada la Liga, el contrato que lo une con el jugador brasileño.

Pereira, de 27 años, llegó a Helvetia Anaitasuna en la campaña 2021-2022, tras dos años en el Civitas BM. Guadalajara. En los casi dos años que lleva como integrante del conjunto dirigido por Quique Domínguez, suma 124 dianas en la máxima competición del balonmano nacional, en la que ha disputado 35 partidos con la camiseta del club pamplonés. En este tiempo, ha tenido que hacer frente a dos importantes lesiones, que lo tuvieron durante muchas semanas alejado de las pistas de juego.

La dirección deportiva de Helvetia Anaitasuna ha decidido "no ofrecer ninguna renovación al lateral derecho", con el objetivo de "ajustar" su presupuesto de cara a la próxima temporada y dar paso a miembros de la cantera. “Arthur nos parece un gran lateral y nos encantaría continuar contando con él, pero debemos controlar nuestro presupuesto y, por eso, tenemos que dejarle marchar”, destaca el director deportivo de la sección de Balonmano de Anaitasuna, Carlos García, que hace hincapié en el agradecimiento del club al brasileño por el esfuerzo y el trabajo demostrados.

Para el técnico blanquiverde, Quique Domínguez, las lesiones han condicionado mucho su paso por Helvetia Anaitasuna. “De Arthur solo puedo decir cosas positivas, aunque, sin duda, las dos lesiones importantes que tuvo en cada una de las temporadas que lleva con nosotros condicionaron mucho su juego, su aportación al equipo y su rendimiento individual”. A su juicio, se trata de “un gran jugador, sobre todo en la faceta ofensiva”. “Es un gran chico, buen compañero, abierto, muy comunicativo e implicado. Lamento su salida del club y le deseo los mayores éxitos en lo deportivo y en lo personal”, añade.

Pereira asegura que su tiempo en el club navarro ha sido “inolvidable”. “Todavía queda media temporada, pero mi paso por aquí ha valido mucho la pena. He vivido cada día con mucha intensidad. Es cierto que pasé por momentos difíciles, pero también por otros de gran felicidad”, indica.

Sobre sus dos campañas en Pamplona, también saca a relucir las dos lesiones que sufrió. “Fue difícil pasar por esas lesiones, algo que nunca es fácil para un deportista. No obstante, me esforcé al máximo para volver lo antes posible a las pistas y así poder ayudar al equipo. Creo que me iré con la cabeza alta, ya que he intentado mejorar cada día y aportar tanto dentro como fuera del vestuario. Sin duda, me iré de aquí siendo mejor atleta y persona de lo que llegué”, afirma.

“HE APRENDIDO MUCHÍSIMO”

De su estancia en Helvetia Anaitasuna, destaca la cercanía que le han mostrado el club y sus compañeros. “Me sentí como en casa desde el primer instante. De hecho, creo que nunca me había sentido tan bien arropado en ningún club. He sido muy feliz aquí, ya que he podido hacer grandes amigos, que llevaré conmigo el resto de mi vida. Además, tengo una muy buena relación con Quique Domínguez y he aprendido muchísimo. Una parte de mi corazón se quedará para siempre en este club y en Pamplona, la ciudad en la que nació mi hija”, subraya.

De cara al futuro, alega que todavía no tiene nada en mente. “Mi foco está ahora mismo en terminar esta temporada de la mejor manera posible, con victorias y muchas alegrías. Después, ya veremos por dónde me lleva el futuro”, concluye.

La salida de Arthur Pereira es el tercer movimiento que realiza Helvetia Anaitasuna de cara a la próxima temporada, después de las renovaciones de Edu Fernández y Marcos Cancio, que seguirán siendo jugadores blanquiverdes durante la campaña 2024-2025.