Carlos Chocarro, capitán del Anaitasuna, se retirará al terminar la temporada

Helvetia Anaitasuna. El capitán del conjunto blanquiverde, Carlos Chocarro, ha anunciado este jueves que se retirará del balonmano profesional cuando finalice la presente campaña . Han sido 19 temporadas compitiendo hasta en tres divisiones diferentes, aunque siempre defendiendo los colores del mismo club,. El capitán del conjunto blanquiverde,, ha anunciado este jueves que se retirará del balonmano profesional cuando finalice la presente campaña .

El jugador navarro, que se inició en el balonmano a los 16 años como portero en el Lagunak, ha comparecido en una rueda de prensa en la S.C.D.R. Anaitasuna, en la que ha estado acompañado por la presidenta de la entidad, Mertxe López, el director deportivo de la sección de Balonmano, Carlos García, el entrenador del primer equipo, Quique Domínguez, y compañeros, familiares y amigos.

Una vez que cuelgue la camiseta, atrás quedarán unas estadísticas superlativas: más de 300 partidos en la máxima categoría del balonmano nacional y cerca de 1.000 goles en esta competición, con una media de más de tres tantos por partido.

El extremo izquierdo, de 37 años, llegó al primer equipo hace casi dos décadas, justo un año después del descenso de la División de Honor B (actual División de Honor Plata). Con el conjunto pamplonés, estuvo dos campañas en la Primera Nacional, antes de regresar a la División de Honor B y, cinco temporadas después, ascender a Asobal, donde el club navarro acumula ya 12 años seguidos.

Asimismo, ha ejercido el rol de capitán desde hace muchos años, cuando el equipo luchaba en la División de Honor B a las órdenes de Juanto Apezetxea. Sin embargo, la capitanía principal se la cedió Miguel Goñi cuando este se retiró en el 2019, precisamente, también tras 19 años en la disciplina blanquiverde.

Para el club navarro, faltan calificativos para describir la figura y la trayectoria de Chocarro. El responsable de Balonmano de Anaitasuna, Carlos García, había asumido ya al comienzo de la temporada que lo más seguro era que, al final de la campaña, debieran decir adiós al reconocido capitán blanquiverde. “No por sabido, cuesta menos despedirse de alguien que aporta tanto al equipo. No solo son sus cifras de juego o las estadísticas de los partidos; es la presencia que tiene en la pista y el ardor que contagia a sus compañeros. Es un claro referente en el equipo y vamos a notar muchísimo su ausencia”, ha destacado.

También la presidenta del club, Mertxe López, ha dedicado palabras de agradecimiento al extremo de Barañáin. “Después de tantísimo tiempo defendiendo los colores y el nombre de nuestro club en tantas y tantas pistas, solo podemos darte millones de gracias por el trabajo, el esfuerzo y el compromiso que has demostrado. Siempre serás bienvenido en Anaitasuna y en una Catedral que te echará muchísimo de menos”, ha proclamado.

“UN VACÍO DIFÍCIL DE LLENAR”

En palabras del técnico Quique Domínguez, la retirada de Chocarro no es la retirada de un jugador más. “Le ha dado tanto a este club y a este equipo que es seguro que va a dejar un vacío muy grande y difícil de llenar”, ha manifestado, al tiempo que ha previsto que será muy complejo sustituirlo. “Chocarro nos ha aportado muchísimo en la pista y no hay más que ver su rendimiento estas últimas tres temporadas, ya que fue el mejor extremo izquierdo de Asobal el año pasado y ha sido también el mejor en la primera vuelta de esta temporada. Da igual lo que digan las votaciones populares y, desde luego, no estoy hablando solo de marcar goles”, ha alegado.

En este sentido, ha ahondado en esa “otra contribución” que aporta el capitán blanquiverde: “La que no se ve, la del liderazgo, la del ejemplo, la de guiar, conducir, mostrar el camino… La del compromiso y la entrega totales, a pesar de que sus obligaciones laborales, personales y familiares iban creciendo”.

Además de agradecerle la lealtad, el apoyo y la confianza que ha depositado en su trabajo como entrenador desde que llegó al club pamplonés, Domínguez ha sostenido que Chocarro “se ha ganado con creces el derecho a ser él quien decida cuándo y cómo dejar de jugar al balonmano”. “Una carrera deportiva como la suya no merecía que nadie le señalase la puerta de salida. Solo puedo decir que siento una extraña mezcla de satisfacción y orgullo, por poder asistir en primera fila al final de una trayectoria tan brillante; y de tristeza y disgusto, porque ya no podré disfrutar más tiempo de un grandísimo competidor y de un jugador enorme como él”, ha sentenciado.

Sus compañeros de equipo tampoco han querido faltar a un día tan importante y han estado arropándole durante la rueda de prensa. Antes de que el capitán comenzara a hablar, Ibai Meoki, en representación de toda la plantilla, ha leído un texto, en el que se ha resaltado la impronta que deja el capitán en toda la base del balonmano del club navarro.

“Tus números son espectaculares, pero están muy lejos de mostrar lo que realmente significas para este club y para el equipo. Ese espejo en el que toda la cantera se mira e intenta imitar”, ha declarado, antes de cerrar su mensaje con un “todavía nos quedan por disfrutar algunos partidos contigo hasta que llegue ese último Gora Anaita que salga de tu voz y nos ponga los pelos de punta”.

También a modo de sorpresa, su antiguo compañero y excapitán de Helvetia Anaitasuna Miguel Goñi ha dado un paso adelante para expresar cómo se sentía ante el adiós de Chocarro al equipo del que formó parte, igual que él, durante 19 temporadas. “Más allá de su papel como jugador, creo que es importante destacar la importancia de su función en la escuela de balonmano de Anaitasuna y cómo es un referente para cientos de niños”, ha expuesto. Por otro lado, ha puesto en valor su actitud tanto con sus compañeros de vestuario, como con los empleados del club, y ha incidido en el respeto que se le tiene fuera de Navarra, en el resto de los equipos, y el alineamiento que posee con los valores que promulga Anaitasuna.

“ETAPAS DE LA VIDA”

En su turno de palabra, y visiblemente emocionado, Chocarro ha hecho un repaso de toda su trayectoria en el club pamplonés y ha confesado que, como es lógico, sentirá nostalgia en el momento del adiós. “Al final, es algo que has hecho prácticamente todos los días de tu vida durante mucho tiempo, por lo que da cierta cosa ver que no volverá a pasar. Pero son etapas de la vida que hay que ir pasando”, ha avanzado.

Después de una carrera tan larga, ha revelado que esta ha sido posible, entre otras cosas, debido a su gran pasión por el balonmano y por el deporte en general. “Vivo por y para él. He podido jugar tantos años porque me gusta mucho el balonmano, porque he sido ambicioso, porque he estado en el sitio adecuado y con la gente adecuada… Y todo eso ha hecho que se fueran cumpliendo temporadas. Aunque al principio fue más duro, las lesiones me han ido respetando y he podido estar más o menos sano y disfrutar jugando”, ha apuntado.

En su opinión, para que se produzca una carrera como la suya, se han tenido que mezclar muchas cosas: “Te tiene que gustar mucho y debes estar bien física y mentalmente. Y has de poder compaginarlo todo y que, además, el club esté en un buen momento, que el cuerpo técnico confíe en ti y que estés a gusto en el día a día, que es lo que siempre se hace más duro”. Tal y como ha añadido, “a todo el mundo le gusta jugar y estar en el día del partido, pero lo más duro es entrenar a diario, estar perdiéndote cosas todas las semanas o estar siempre midiendo el tema de las comidas, por ejemplo. Pero que el día a día sea agradable y feliz es lo que también te hace seguir adelante”.

Preguntado por si su retirada ha sido una decisión difícil, ha respondido que, evidentemente, ha costado tomarla, por todo el tiempo que ha estado practicando balonmano. “Desde hace unas temporadas -ha resaltado-, sabía que el momento iba a llegar. Lo tengo claro y estoy contento de haber podido elegir cuándo terminar y dejarlo en un buen momento”.

Y si echa la vista atrás, ha confesado que no puede quedarse con una única cosa de su paso por Anaitasuna. “Desde el primer día que entré, me cautivaron tanto el club como su idiosincrasia. De hecho, desde ese primer momento, he sido muy del club, lo he sentido muy dentro, como si llevara aquí desde chiquitín”, ha relatado, al tiempo que ha declarado que “al final, lo más importante y con lo que te quedas, después de tantos años, es con las personas con las que has convivido, con las que has estado tanto tiempo y con las que has generado grandes amistades. He compartido con ellas momentos muy importantes y emociones que, difícilmente, se pueden vivir fuera de un deporte de alto rendimiento”.

“Evidentemente, el sentimiento de Anaitasuna que se ha forjado en estas dos décadas se quedará conmigo para siempre”, ha concluido.

Una vez finalizadas las intervenciones, la presidenta de Anaitasuna ha entregado a Chocarro una composición fotográfica con dos imágenes de su larga etapa como jugador de Helvetia Anaitasuna, antes de recibir el aplauso de todos los asistentes al acto.