Helvetia Anaitasuna vuelve a ceder en un final de infarto frente al Cuenca

un duelo con alternativas, en el que tanto los locales como los visitantes, tuvieron rentas a su favor. La fortuna ha vuelto a dar la espalda al Helvetia Anaitasuna en su encuentro frente al Rebi Cuenca. Sin en la primera vuelta, una parada de Ante Grbavac en una contra evitó que el conjunto navarro pudiera puntuar en Anaitasuna, este sábado 4 de marzo el equipo navarro ha vuelto a caer en los segundos finales en, en el que tanto los locales como los visitantes, tuvieron rentas a su favor.

Como era de prever por lo sucedido en los últimos duelos entre ambos conjuntos, el partido se convirtió en un toma y daca donde Redi Cuenca y Helvetia Anaitasuna -equipo donde ha regresado Aitor García tras su lesión- hacían bueno el intenso trabajo defensivo para que ni uno ni el otro pudieran tomar claro control del juego.

Cierto que al equipo navarro le ha costado poner a carburar su juego ofensivo frente a la 6-0 planteada por los de Lidio Jiménez, que llegaban a esta 20ª jornada como tercer clasificado de la Liga Plenitude Asobal. De hecho, Pinto ponía, pasado el minuto 7, el segundo tanto en la cuenta verdiblanca tras el gol inicial desde el extremo de Gastón.

Sin embargo, el conjunto conquense tampoco se sentía nada cómodo y, a pesar del potente lanzamiento y las acciones de Nazaré, llegaba a perder hasta media docena de balones mientras que Bar, bien arropado por la defensa (Bazán ha estado unos minutos fuera de la pista tras sufrir una herida abierta en la nariz), también comenzaba a sacar lanzamientos (7 paradas en total). Juanjo Fernández, en una contra que el Cuenca no paró pese a dejar atrás a Gastón en el suelo, puso el 6-4 (m.13), dando al equipo local su mayor renta hasta el momento.

J.A. LILLO / CUENCA

Pero el Helvetia siguió defendiendo bien y, con Pereira y Castro en pista, ganó enteros en un ataque que, hasta entonces, tenía problemas para superar el centro de la defensa local y buscaba las finalizaciones por los extremos. De hecho, el lateral brasileño se convertía en la mejor baza del equipo de Quique Domínguez y con seis tantos en el tramo final -junto a un buen gol de Redondo desdoblado en el pivote y una gran finalización de Ganuza- permitía al equipo navarro dar la vuelta al partido para irse al descanso con un 12-14.

El equipo local, no obstante, ha dado la sensación de estar más acertado en el regreso de los equipos a la pista. Con un 2-0 en apenas dos minutos, ponía las tablas (14-14).

Pero el Helvetia Anaitasuna estaba trabajando muy bien desde la retaguardia. Secando los pases al pivote y recuperando balones, lograba un parcial de 1-5 para colocar el 15-19 en el minuto 36.

Lidio Jiménez no podía esperar más y, tras un tiempo muerto al que siguió una exclusión de Pereira, el Cuenca ha logrado tomar aire cuando más lo necesitaba. "Vamos a volver a jugar", pedía Quique Domínguez a los suyos, además de "cabeza" y un ataque más sencillo y directo. Y es que el Cuenca se había venido arriba, devolviendo con un 6-1 de parcial el golpe recibido apenas unos minutos antes (22-21, m.45). Una última contra de Leo Prantner hizo que Domínguez pidiera su segundo tiempo muerto en apenas dos minutos y medio.

Y la arenga volvió a dar resultado. Esta vez, de nuevo, el golpe lo dio Anaitasuna merced a Pereira, Gastón y Castro para entrar en los últimos diez minutos de encuentro con un 23-25 que un error a la contra evitó que aumentase a un 23-26.

El duelo estaba más vivo que nunca, aunque el cronómetro corría a favor de los navarros. De nuevo, el técnico local paró el choque y el brazo de Nazaré fue el designado para igualar de nuevo el marcador tras dos tantos (26-26, m.55).

Los pequeños detalles son los que inclinan la balanza en duelos tan disputados. Y uno de ellos fue la decisión arbitral de excluir a Chocarro en una acción defensiva en el extremo que, además, conllevó un 7 metros que Bar detenía Moya.

J.A. LILLO

El Helvetia volvía a estar condenado a defender con uno metros en los instantes decisivos del duelo, con un El Sargal encendido y un Cuenca que veía acercarse sus opciones, antes lejanas. Y lo hizo. Juanjo Fernandez y, otra vez, Nazaré empataron el duelo cuando Pereira había vuelto a ponerlo a favor de Anaitasuna a falta de 1:40.

El meta Grbavac volvió a resultar decisivo y, con su parada, dio 52 segundos a los suyos para un ataque que les diera la victoria. Prantner no falló y ponía el 29-28 con 15 segundos para que los verdiblancos buscasen el empate. Y tuvieron esa oportunidad para sumar al menos un más que merecido punto. Pero no acertaron. El Cuenca celebraba la victoria como un título. No es de extrañar. El Helvetia les volvía a hacer sufrir de lo lindo pero, de nuevo, los de Domínguez firman un buen encuentro aunque vuelven de vacío.