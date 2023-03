Quique Domínguez: "Estoy enfadado, triste, decepcionado y muy tocado"

Quique Domínguez, lamentó el desenlace del partido en El Sargal de este pasado sábado 4 de marzo (29-28), que calificó como “una película conocida” esta temporada. “Es el sexto partido que perdemos por un gol y con un desarrollo muy parecido, dejando escapar ventajas muy claras, como un más 4 en la segunda parte”, indicó. El entrenador de Anaitasuna , lamentó el desenlace del partido en El Sargal de este pasado sábado 4 de marzo (29-28), que calificó como “una película conocida” esta temporada. “y con un desarrollo muy parecido, dejando escapar ventajas muy claras, como un más 4 en la segunda parte”, indicó.

Además, en el tramo final el equipo tuvo “balón para irse tres arriba”, para al final “perder un partido” en el que “todo el que lo haya visto” coincidirá en decir que Anaitasuna no fue “inferior a Cuenca”. “De los seis partidos solamente fuimos peores en el partido de Navarra contra Cuenca”, recordó. “Allí, pese a que fallamos un contraataque en el último segundo, fuimos inferiores, pero esta vez no”, aseveró.

Tantos encuentros que se escaparon, recordó, “son demasiados puntos”, y al final “una derrota dura, otra más”, en una temporada en la que “los resultados no se corresponden con los méritos realizados”.

El qué le pasa al equipo en esos finales de encuentros “es una gran pregunta” para la que el entrenador aseguró no tener respuesta: “Seguramente hay muchos factores, pero por más que los analizamos no doy con la clave”, indicó. “Algo no estaré haciendo bien como entrenador”, admitió acto seguido.

No se están aprovechando “tantos minutos buenos y momentos de buen balonmano”, manifestó el técnico: “La consecuencia es estar en la clasificación por debajo de lo que personalmente imaginaba y donde creo que el equipo puede estar. No puedo decir mucho más”, añadió con resignación.

“Es una derrota muy dura, para mí como entrenador y para todo el equipo”, volvió a señalar, antes de reconocer que tenía “confianza en sacar un buen resultado”. “Llueve sobre mojado y estoy enfadado, triste, decepcionado y muy tocado”, finalizó Quique Domínguez.