“Aúpa Beti, a por el ascenso”

polideportivo Hermanos Induráin hace dos semanas cuando, con un graderío ampliado para la ocasión y repleto con un millar de seguidores, el Gurpea Beti Onak sellaba su presencia en la Fase Final de ascenso a la División de Honor femenina arrollando al Almassora. Quedó patente en las gradas delhace dos semanas cuando, con un graderío ampliado para la ocasión y repleto con un millar de seguidores, elsellaba su Villava quiere volver a tener un equipo en la máxima categoría del balonmano nacional. Ya lo tuvo en la categoría masculina y ahora, en la segunda temporada en la que entra en la fase de ascenso, quiere tenerlo en la femenina.

Diario de Navarra

cientos los jugadores de la cantera que, luciendo la camiseta verdinegra, se volcaron animando al primer equipo. Todo un referente para el club de Villava que, en la madrugada de este miércoles se desplazaba En esa cita fueronque, luciendo la camiseta verdinegra, se volcaron animando al primer equipo. Todo un referente para el club de Villava que, en la madrugada de este miércoles se desplazaba hasta Lanzarote para buscar una de las dos plazas en la máxima categoría por las que se enfrentarán cuatro conjuntos.

“Es una pena. Todos confíabamos en que se disputase la fase aquí y poder tener una fiesta como la del último partido. Eso sí, aunque estén en la otra punta de España, tienen que tener claro que el pueblo y la afición estamos con ellas”. Carla Arbizu Sabalza, extremo del juvenil ‘A’, pone voz al sentimiento de muchos de los integrantes de un Beti Onak que recibió un jarro de agua fría al conocer la designación de la sede por parte de la Real Federación Española. Pero que, tras esa primera desilusión, ya sólo confía y piensa en celebrar en la distancia el éxito de su primer equipo, un espejo en el que se miran las niñas -y también niños- de su cantera.

Y es que el primer equipo dirigido por Miguel Etxeberria estas dos últimas temporadas es sólo la punta del iceberg en la sección deportiva del club villavés -al margen de otros 300 deportistas que juegan a fútbol o pelota-. Bajo él entrenan y compiten otros 19 conjuntos, que suman más de 300 jugadores. Desde las prealevines de 8 años a los jugadores séniors del Primera Nacional masculina y el Plata femenina.

REFERENTE DEL BALONMANO FORAL

No es la cantera más numerosa ni más antigua del balonmano navarro pero sí mantiene un plus que no tienen otros: el arraigo. “Hablar de Beti Onak y de Villava es todo uno. La inmensa mayoría de nuestros jugadores son del pueblo, con lo que eso implica de labor social. Es importante para la localidad. Y después de tantos años, y con el equipo masculino habiendo jugado en Divisón de Honor, aquí el balonmano tiene muchísima tradición”, reconocía el directivo Antonio Urbiola, quien colabora en la coordinación de la base con Etxeberria.

Un arraigo y referencia que se refuerza al ver su primera plantilla. En esta campaña, dos terceras partes de la misma son jugadoras navarras (11 de las 17). La argentina Maca Sans, la chilena Valeska Lovera, la aragonesa Marta Jaqués, la vasca Nahia Legorburu, la gallega Adriana Mallo o la ibicenca Ainhoa García refuerzan al equipo.

Distintos aspectos que hicieron que, desde 2018, Gurpea Beti Onak cuente con el apoyo de Gobierno de Navarra y de la Fundación Induráin en un convenio para estructurar el balonmano femenino de alto rendimiento en Navarra, en el que el conjunto villavés fue designado como “el equipo referente” -no hay que olvidar que estas últimas temporadas han jugado también en División de Honor Plata femenina otros clubes como Lagunak, Loyola o Helvetia Anaitasuna- en un proyecto que busca “dotar de un itinerario deportivo completo” a las jugadoras navarras “desde la formación hasta la élite”.