Las protestas del entrenador de Helvetia Anaitasuna tras caer ante el Barça: "¡Cómo no te vas a calentar!"

campeones de la Liga Asobal por duodécima vez consecutiva en un partido que fue ganando en emoción sin que los navarros pudiesen dar la sorpresa a pesar de su gran remontada y la tensión final al poner contra las cuerdas a los de Antonio Carlos Ortega. El pasado sábado el Barça venció a Helvetia Anaitasuna por un solo gol de diferencia (34-35), lo que fue suficiente para que consiguieran su vigesimonovena Liga y se proclamaran

En esos instantes finales, también hubo lugar para la polémica. Tres días después del encuentro, y todavía dolido con la derrota, Quique Domínguez (entrenador de Helvetia Anaitasuna) ha denunciado una acción en una de las últimas jugadas del partido que pudo haber generado otro resultado final.

"Como no lo he visto por ninguna parte, ya lo subo yo. El F.C. Barcelona gana en Pamplona 34-35 a Helvetia Anaitasuna y restan 20 segundos... Mi duda es ¿la 1a vez que coge el balón Aleix Gómez hace 5 ó 6 pasos? ¿Y la 2a vez, son 4 o son 5? ¡¡Cómo no te vas a calentar!!", señala Domínguez, incluyendo un vídeo en el que se ven unos claros del azulgrana Aleix que no fueron señalados por los colegiados. De hecho, el propio jugador azulgrana se vio involucrado en una última acción en la que provocó una falta de Aitor García, que vio la roja por sus supuestas protestas mientras que el internacional culé no fue ni amonestado por sus gestos y cruce de palabras con el pivote navarro.

El tweet ha tenido una gran repercusión, el vídeo ha superado ya las más de 16.000 reproducciones. Además, la gran mayoría de respuestas le dan la razón a Domínguez en sus protestas.

DE NUEVO, POLÉMICA CON EL BARÇA

Da la casualidad de que se trata del primer partido contra el Barça tras la polémica suscitada en la Copa del Rey. Anaitasuna señaló que el Barça incurrió en una alineación indebida al no jugar con el “mínimo” de dos júniors. Una exigencia que marca la reglamentación de la Real Federación Española de Balonmano en la liga y que, se sobreentendía, era similar para la Copa que ella misma organiza. La resolución del Comité de Competición desestimó su recurso contra el club azulgrana.