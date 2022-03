​Quique Domínguez (Helvetia Anaitasuna): "No vamos contra el Barça, vamos a favor del reglamento"

ya en plena madrugada, el recurso que había presentado este viernes 25 de marzo el Barça había incurrido en una alineación indebida al no jugar con el “mínimo” de dos júniors. Una exigencia que marca la reglamentación de la Real Federación Española de Balonmano en la liga y que, se sobreentendía, era similar para la Copa que ella misma organiza. Complicado lo tuvieron que tener los componentes del Comité de Competición cuando necesitaron cuatro horas para resolver,, el recurso que había presentado este viernes 25 de marzo el Helvetia Anaitasuna al acabar su encuentro de cuartos de la Copa del Rey al entender que elhabía incurrido en una alineación indebida. Una exigencia que marca la reglamentación de la Real Federación Española de Balonmano en la liga y que, se sobreentendía, era similar para la Copa que ella misma organiza.

Cuatro horas para analizar y rebuscar en las aristas de la reglamentación, difusa y con margen a la interpretación subjetiva, redactando una resolución resumida en apenas dos líneas y media con la que se desestimaba la petición del conjunto navarro -al "considerar que no se ha cometido infracción alguna en la inscripción de jugadores"- y dando salida a un Barça que ya perdió un partido de liga frente al Torrevieja al convocar a un jugador de forma no reglamentaria.

TENSIÓN Y NERVIOSISMO EN EL HOTEL

Pero castigar con la pérdida de un partido a un equipo que es indiscutible líder de la liga -ahora, con 10 puntos sobre el segundo- debe ser más sencillo que mandar a casa en cuartos al máximo favorito en esta Copa y a uno de los grandes atractivos del torneo -más aún tras la eliminación, en la pista, del anfitrión Antequera (quien, por cierto, tuvo que dejar en su partido ante el Ángel Ximénez a uno de sus séniors en la grada para dar entrada a un júnior ) -. Tampoco debe ser fácil tomar una decisión controvertida si -tras un duelo muy competido 35-32 y en el que ambos equipos tuvieron que darlo todo- se palpa la tensión en los pasillos del hotel de concentración de los equipos, donde los múltiples representantes del club azulgrana no ocultaban su nerviosismo a la espera de conocer la resolución.

“Viendo las normas, nos fuimos a la cama pensando en que hoy jugábamos la semifinal. Al menos con muchas opciones de ello”. Carlos Chocarro, capitán del Helvetia Anaitasuna, ponía así voz a la indignación del vestuario verdiblanco que, al levantarse, conocía que, con su escueto mensaje a las 3.30h, el Comité de Competición había dado un portazo a sus ilusiones y les mandaba de vuelta a Pamplona.

Nos dejamos la vida en la pista. Fue cuando llegamos al hotel cuando nos encontramos con todo esto, que ni nos gusta ni buscábamos

​(Carlos Chocarro, capitán del Helvetia Anaitasuna)

Mientras el equipo viajaba de regreso, casualidades de la vida y ante la lesión del extremo Aitor Ariño, dos jugadores júnior del Barça eran convocados de urgencia por los de Antonio Carlos Ortega y viajaban en avión a la ciudad malagueña. “No queremos ganar en los despachos lo que no conseguimos en la pista. Nosotros preparamos el partido con mucho mimo e ilusión. Y nos dejamos la vida en la pista. Fue cuando llegamos al hotel cuando nos encontramos con todo estos, que ni nos gusta ni buscábamos. Las normas están para cumplirlas y si ellos, o cualquier otro, las han incumplido deberían haber sido castigados”, añadía el extremo.

Visto lo visto, y aunque tenía margen para una segunda reclamación al Comité de Apelación, el club renunció a ella. “¿Para qué vamos a reclamar? Son los mismos y no se van a retractar de una decisión que han tomado unas horas antes. Era absurdo. E ir al Consejo Superior de Deportes implica esperar días o meses. No tenía recorrido”, reconocía Carlos García, director deportivo, quien quería recalcar los “orgullosos” que todos los componentes de Anaitasuna están del equipo verdiblanco.

Si hay normas, son para todos y para cumplirlas. Si no, ¿para qué están? Lo que es una vergüenza es que el balonmano español tengamos una reglamentación tan sumamente difusa

​Carlos García (director deportivo del Helvetia Anaitasuna)

“El partido ante el Barça fue increíble, para quitarse el sombrero. El público lo entendió así, con continuos ánimos y ovacionándole al final. Luego, al acabar, nos salpica este tema. Y entendemos que tenemos el legítimo derecho de protestar. No vamos contra el Barça, pero sí contra la situación. Si hay normas, son para todos y para cumplirlas. Si no, ¿para qué están? Lo que es una vergüenza es que el balonmano español tengamos una reglamentación tan sumamente difusa. Merecemos un reglamento que se entienda a la primera, que esté claro y no haya que estar interpretándolo según el caso”, añadía el mandatario, quien permanece en Antequera a la espera del duelo de este domingo 27 de marzo en la Minicopa, en el que los cadetes del club pamplonés pelearán por el quinto puesto del torneo.

Después de un tan espectacular partido de balonmano y de recibir tantas felicitaciones por el juego realizado y por el comportamiento del equipo, me da mucha pena que de lo que más se esté hablando es de todo este jaleo

​Quique Domínguez (entrenador del Helvetia Anaitasuna)

“Después de un tan espectacular partido de balonmano y de recibir tantas felicitaciones por el juego realizado y por el comportamiento del equipo, me da mucha pena que de lo que más se esté hablando es de todo este jaleo”, exponía por su parte el técnico Quique Domínguez. “Quiero dejar muy claro que en ningún caso es nuestra intención ganar en los despachos lo que no fuimos capaces de ganar en la pista -añadía el técnico gallego-. Nosotros hicimos un esfuerzo mayúsculo para tratar de superar al Barça y para ofrecer a todo el que lo quiso ver un grandísimo partido de balonmano. Y con ello demostramos respeto absoluto por el torneo, por el rival y por nuestro escudo".