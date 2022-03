Quique Domínguez: "Es incomprensible y demencial que los problemas se resuelvan a cañonazos, bombazos y disparos"

Elde la Liga Asobal de este próximo sábado 5 de marzo en Anaitasuna frente al(19.00h) debía haber centrado la comparecencia de este jueves 3 de marzo por la tarde deldel Helvetia Anaitasunapero éste, siempre muyy con unos principios muy claros, no quiso dejar pasar la oportunidad y lanzó una. "No quería empezar esta rueda de prensa, como no puede ser de otra manera, sin mostrar mi solidaridad y mi apoyo al pueblo ucraniano. Con las cosas que están pasando ahora mismo en el mundo, todo toma una relatividad muy grande. La verdad es que no sabes muy bien, desde aquí, si lo que toca es seguir con tu vida o no. Pero sí que resulta absolutamente incomprensible y demencial que a estas alturas de la historia los problemas políticos o territoriales, o no sé muy bien de qué índole, se resuelvan a cañonazos, bombazos y disparos. Resulta incomprensible", afirmó.