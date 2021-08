Nerea Pena: "Necesito desconectar y cargar pilas"

Los vuelos que traían este miércoles 4 de agosto a casa a las Guerreras desde Tokio, con escala en Frankfurt y Madrid, fueron aún más pesados que los que les llevaron a la capital japonesa. Las maletas llenas de ilusión, esperanza y energía regresaban ayer con el peso de la eliminación “demasiado temprana” el equipo nacional sin poder alcanzar los cuartos de final.

central pamplonesa de 31 años, en el inicio de un mensaje que colgó en redes sociales y con el que se despedía de “Y el sueño llegó a su fin. Mucho tiempo esperando este momento. Mucho esfuerzo invertido por este objetivo. Mucho trabajo realizado para poder llegar aquí. Y se acabó...”, reconocía Nerea Pena Abaurrea , en el inicio de un mensaje que colgó en redes sociales y con el que sede Tokio . “Me voy vacía. Física y mentalmente. Ha sido un campeonato difícil para mi en el que no he sabido sacar mi mejor rendimiento. He intentado dar lo mejor de mi y estar para el equipo, aunque sé que no ha sido suficiente”, añadía.

"DÍAS PARA REFLEXIONAR"

“Sabemos que en los campeonatos pasan estas cosas pero ahora mismo el sentimiento es de dolor, de haber podido dar un poquito más para llegar al menos a cuartos de final. No hemos estado a la altura”, explicaba en la escala del equipo en Alemania.

“Estamos aún pasando un poco el duelo que nos toca. Este grupo es genial y la verdad es que estamos todas juntas en esto, apoyándonos y así se hace todo más fácil. Lo que nos toca ahora es reflexionar y pensar qué es lo qué ha pasado , qué hay que cambiar y en qué se puede mejorar para seguir creciendo. En breve llegan ya cosas de nuevo ilusionantes. Son días de pensar mucho, duros, de reflexionar, pero en poco hay que cambiar el chip y prepararse para lo que llega”, reconocía la jugadora, una de los referentes de las Guerreras, consciente de que del 2 al 19 de diciembre de este año España albergará el Mundial

“¿Suerte? No. No ha sido cuestión de suerte. Nos ha faltado regularidad. La suerte puede ser en un momento concreto, en un partido concreto. Nuestro problema ha sido la irregularidad -indicaba, autocrítica con el juego desplegado en Tokio-. Hemos tenidos dos partidos bastante malos en el campeonato y uno de ellos fue en el encuentro clave frente a Hungría. Eso es lo que nos ha condicionado todo. Tuvimos dos opciones para pasar a cuartos. La primera, la que era más factible, la perdimos ese día y luego nos lo jugamos todo ante un equipo como Rusia, que es superior. Y aunque lo dimos todo y tratamos de plantarles cara, fue prácticamente imposible”.

Pena tiene previsto desplazarse a Pamplona para pasar unos días con su familia y su entorno, el mejor refugio para “desconectar” y “cargar pilas” . “Hay que intentar pasar página y, aunque estos primeros días son complicados, estando en casa y con mi gente será más fácil. Seguro. Voy a casa, a estar con la familia, a dejar de pensar y hablar de balonmano unos días. Intentaré poner la mente en blanco, relajarme y cargar las pilas. En breve, aún no sé bien cuándo, iniciaré otra nueva temporada muy ilusionante”, decía.

Y es que casi sin tiempo de respiro, enlaza una temporada con otra. Además, con estreno en un nuevo club: el Vipers Kristianstad noruego con el que disputará, entre otras competiciones, la Liga de Campeonas. “Equipo nuevo, país nuevo, cultura nueva... Todo nuevo. Mudanza... Los primeros días serán una locura, pero la verdad es que muy ilusionada. Me voy a un equipo que me gusta, al que he elegido ir yo. Estoy con muchas y buenas expectativas y, la verdad, con ganas de empezar a entrenar ayer y ver qué tal me adapto al equipo”, reconocía.

“ORGULLOSA” POR ESTAR EN TOKIO

A pesar de que la decepción por el resultado deportivo “oscurece” al final todo, Pena se reconoce “muy contenta y orgullosa” de haber podido vivir sus segundos Juegos Olímpicos tras los de Río 2016. “Al final una cosa no quita la otra. Estoy muy decepcionada por el resultado, porque el primer objetivo era pasar de grupos y no lo hemos hecho. Además, mi objetivo personal era llegar a semifinales y se queda esa espina. Te vas con el dolor de lo deportivo, pero no hay duda de que estar en unos Juegos es una experiencia increíble. Estoy muy contenta y orgullosa de haber estado en ellos. Y la verdad es que, pese a las restricciones y el coronavirus, han sido muy chulos. Diferentes porque la organización y la cultura japonesa lo son, pero han estado genial aunque oscurecido todo por el plano deportivo. Cuando no estás a tu mejor nivel, cuando lo das todo y las cosas no salen, es más complicado”.

La navarra pudo cumplir, eso sí, uno de sus sueños pendientes: vivir una ceremonia de inauguración olímpica. “En Río jugábamos al día siguiente y decidí no ir pero esta vez teníamos un día de descanso así que sí. Por fin. Pudimos ir y fue una experiencia muy bonita. La pena es que no pudimos vivirla al cien por cien por la falta de público, pero fue muy especial”.