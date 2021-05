La navarra Lysa Tchaptchet, campeona y MVP de la Copa

Actualizada 24/05/2021 a las 06:00

Fueron subcampeonas en la pasada edición y ayer, en su segunda final consecutiva en la Copa de la Reina, no fallaron. Las componentes del Elche hicieron historia en Telde (Gran Canaria) al conseguir el primer título en la historia del club ilicitano tras derrotar al Aula Valladolid (32-26). Un triunfo que además del título de campeón, le asegura su presencia en competición europea la próxima campaña y la disputa también el próximo septiembre de la Supercopa de España frente al Bera Bera (vigente campeón de liga).

Todo ello, además, con un especial protagonismo de la pivote navarra Lysa Tchaptchet, ex jugadora de Beti Onak y que ha crecido en Villava. Tchaptchet, de 19 años y en su segunda temporada en el equipo de Joaquín Rocamora, fue elegida como jugadora más valiosa de la final tras un partido en el que no sólo aportó en labores defensivas sino que mostró una eficacia máxima en ataque, con 8 goles en 8 lanzamientos.

Tras unos primeros minutos de igualdad, el Elche fue imponiendo su juego merced a una sólida defensa y a su mejor condición física. Así, de un 4-4 en el minuto 8 se pasó a un 11-4 en el 17. El Elche ya había dado el primer gran golpe y no dio opción a que el conjunto pucelano, pese a sus intentos, pudiera recuperarse.

Al descanso se llegó con un 18-13, ventaja que las de Rocamora supieron gestionar, manteniendo su fuerza defensiva y, sobre todo, merced al acierto en portería de Nicole Morales. Así, y aunque el valladolid llegó a acercarse a tres tantos (24-21, m.49), el Elche no pasó excesivos apuros para imponerse y festejar su primer título.

“Estoy muy feliz, muy contenta. No sé explicarlo con palabras lo que se siente. Ha sido un partidazo de todo el equipo y conseguimos el primer título. Algo por lo que todo el club llevaba luchando desde hace muchos años. Y encima me dan el premio a mejor jugadora... Uf. Es una alegría enorme”, explicaba Tchaptchet, quien no esperaba el MVP. “Creía que se lo iban a dar a Nicole, que ha estado también sensacional”, reconocía la pivote, que logra su primer título profesional en la misma temporada en la que debutó con la selección nacional absoluta."

FICHA TÉCNICA

(18+14) - Elche Visitelche.com: Ana Isabel Martínez (8), Ekaterina Zhukova, Carolina Bono, Giselle Beatriz Menéndez (1), Celia Guilabert (2), Patricia Méndez, Nuria Andreu (1), Ivet Musons (4), Nicole Morales, María Flores, Patricia Encinas (1), Gabriela Clausson (7), Lysa Tchaptchet (8), Clara Gascó y María de Gracia Duque.

(13+13) - Aula Alimentos Valladolid: Carmen Sanz, Elba Álvarez (3), Jimena Laguna, Danila So Delgado (2), Francisca Parra, Ángela Nieto (1), Lourdes Guerra, Cristina Cifuentes (8), Lorena Téllez (5), Mireia Díez, Fátima Koudia, Teresa Álvarez, Sara Moles (1), Elena Cuadrado (4), Rafaela Bergara y Amaia González (2).

Parciales: 3-2, 6-4, 9-4, 12-6, 15-9, 18-13; 19-15, 21-16, 22-18, 24-21, 27-22 y 32-26.

Árbitras: Tania Rodríguez y Lorena García. Excluyeron a Zhukova y Flores (2) y a Bergara, Nieto y Téllez.

Incidencias: final de la XLII Copa de la Reina disputada en el Pabellón Insular Rita Hernández de Telde. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del expresidente de la Federación Navarra de Balonmano Jesús Aranaz. Se homenajeó a Ana Martínez, quien se retira tras este partido. Lysa Tchaptchet fue elegida Jugadora Más Valiosa de la final (MVP).

