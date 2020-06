La Asobal afronta una división interna

Actualizada 08/06/2020 a las 06:00

Cuando la incertidumbre rodea más que nunca la competición y con la confirmación de la tensión existente con la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) en cuanto al nuevo sistema de juego que hay que adoptar tras una campaña marcada por el coronavirus, la Asociación de Clubes de Balonmano Españoles (Asobal) se encuentra dividida.

El pasado 27 de mayo se hacía pública una carta en la que siete de los 18 clubes pertenecientes a la asociación nacional -tras esta temporada, y al igual que ocurrirá en la Liga, han aumentado tras el ascenso de Villa de Aranda y Cisne y la ausencia de descensos-pedían la dimisión del actual presidente, el alcarreño Adolfo Aragonés.

Lo hicieron tras observar lo que, esas entidades califican como “ciertos comportamientos tanto despectivos como beligerantes hacia nosotros simplemente por preguntar cierta información o bien por intentar aportar comentarios” en las reuniones celebradas “principalmente durante la época de confinamiento”, además de echarle en cara “falta de trasparencia”, una “nula relación del presidente con la RFEBM y que la relación con el CSD (Consejo Superior de Deportes) no es la mejor” o el “desconocimiento tota de la situación de los trabajadores de Asobal”.

Aunque no se han hecho públicos los nombres de los clubes firmantes no es descabellado pensar que buena parte de ellos -si no todos- forman parte del grupo que no apoyó la reelección de Aragonés -quien ganó esa votación el 7 de marzo por tan sólo un voto- . Es decir: Barcelona, Bidasoa, Helvetia Anaitasuna, Fraikin Granollers, Logroño la Rioja, Benidorm y Huesca.



NEGOCIACIONES CON LA RFEBM

A todo ello hay que añadir la tensión, entre los clubes y también con los federativos, generada en las reuniones para discutir el nuevo sistema de liga con la RFEBM, sin que la Asobal-que ha defendido siempre una liga de todos contra todos- haya hecho ninguna proposición oficial para la Asamblea prevista el próximo sábado.

De hecho, en esa misma asamblea sí que hay una propuesta que se votará, impulsada por Barcelona y Ademar, para que no sea obligatorio pertenecer a la Asobal para jugar la liga en la máxima categoría. Toda una declaración de intenciones de dos de los grandes conjuntos de la liga en un momento en el que el balonmano nacional -al menos por lo que respecta a las competiciones de clubes- vive una grave crisis -económica y de fuga de talentos- frente a otras como la francesa o la alemana.