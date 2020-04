Arpad Sterbik anuncia su retirada, precipitada por la pandemia de coronavirus

Actualizada 07/04/2020 a las 21:45

El portero hispano-serbio Arpad Sterbik ha anunciado su retirada este martes a los 40 años de edad después de una trayectoria plagada de éxitos, una decisión que había tomado "antes de la pandemia", confirmando que "el coronavirus sólo aceleró las cosas" al detenerse la temporada.

El cancerbero del Veszprém húngaro, que tenía pensado despedirse sobre las pistas, ha preferido no hacerlo tras los últimos acontecimientos. "Tomé la decisión antes de que ocurriera la pandemia. El coronavirus solo aceleró las cosas. Lo peor de todo era la incertidumbre", dijo Sterbik en una entrevista publicada por la Federación Europea (EHF).

"No podemos estar seguros de cuándo va a terminar y es la segunda parte de la temporada. Nuestro trabajo ya debería haber comenzado en serio. Pero, todo lo que hemos estado trabajando durante la temporada, ahora se ha suspendido", añadió el portero de los 'Hispanos', elegido mejor jugador del mundo en 2005.

Sterbik ha sido campeón del mundo (2013) y campeón de Europa (2018) con la selección española, entre otros muchos éxitos, conquistó la Copa de Europa en tres ocasiones, la Liga Asobal en cinco, cuatro con el BM Ciudad Real, y una con el Barça; además de la Copa Asobal, de la que posee media docenas de títulos. También logró la Copa del Rey con el Atlético de Madrid en 2012.

"Se necesita mucho esfuerzo para volver a entrenar. Especialmente a mi edad", admitió Sterbik. "Necesito al menos un mes o dos de trabajo intenso, incluso para pensar en jugar al nivel deseado. Soy como un motor diésel, necesito tiempo para ponerme en marcha", añadió el mítico portero, uno de los mejores de la historia de este deporte.

"Mi esposa me dijo recientemente: "Pero aún puedes jugar". Respondí: "Por supuesto que puedo, pero no quiero", apuntó Sterbik. "Todos mis compañeros son ahora entrenadores u oficiales del club. Muy pocos de nosotros seguimos jugando. Sentí que había llegado el momento", manifestó el ex del Barça y Atlético.

Preguntado por la retirada, Sterbik dijo que no tiene "planes inmediatos". "Espero que ahora tenga más tiempo para otras cosas. Incluso sin balonmano en mi vida, tengo tantas cosas que hacer. El día es muy corto. Disfruto del vino y tengo un pequeño viñedo cerca de Balaton. Mi padre hace vino y yo tenía algo de tierra, así que decidí probarlo. Es mucho trabajo, pero estoy comenzando. Espero poder hacer un vino de calidad en el futuro", dijo.

LA FUERZA DE LOS 'HISPANOS'

Preguntado por su actuación estelar en el Europeo de hace dos años, Sterbik dijo que quería "estar allí y ayudar" si era necesario. "Hicimos algunos planes y no estuve listo desde el primer momento, pero ya teníamos dos excelentes porteros. Llegué en semifinales, a tiempo para ayudar en los penaltis", recordó.

"Lo que hicimos en ese torneo y mi papel no es algo con lo que puedas contar o planificarlo. Solo sucede de vez en cuando. Me alegra que todo se haya desarrollado de la manera en que lo hice y pude ser parte de ello. El equipo español es un grupo de personas muy singular. Una filosofia diferente. Es la fuerza colectiva que prevalece", agregó.

"No sé cómo es en otros equipos nacionales, pero tenemos esa fuerte cohesión, respeto y comprensión. Creemos en nosotros mismos y mantenemos ese ambiente, independientemente de si estamos ganando o perdiendo", sentenció el ya exportero hispano-serbio.

