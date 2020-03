Garazi Larunbe (Beti Onak), 15 días viviendo con el coronavirus

Actualizada 25/03/2020 a las 07:47

El 10 de marzo le dijeron que tenía coronavirus. Lo supo tres días después de haber estado en contacto directo con un contagiado en Urgencias. Aquel día Garazi Larunbe Azkona (Pamplona, 1994), jugadora de balonmano en el Gurpea Beti Onak y enfermera en prácticas, se subió en una montaña rusa que sigue su curso. El origen se sitúa en el sábado 7 de marzo. Al mediodía atendió en la Clínica Universidad de Navarra a un paciente infectado. A la tarde se marchó a jugar el derbi de División de Honor Plata ante Loyola. No se conocen más positivos en su entorno.



Al día siguiente le notificaron que esa persona con la que había estado casi una hora tenía el covid-19. El lunes vio en su casa a dos sanitarios con trajes de protección haciéndole la prueba. Se temía lo peor. El resultado llegó el martes. Efectivamente dio positivo. Lleva quince días encerrada en su casa. Con altibajos. Los síntomas desaparecen y aparecen. Está sola porque sus padres aprovechan el fin de semana para quedarse en Zurucuáin, su pueblo natal. Por suerte comenzó la cuarentena sin estar en contacto con ellos. Cuando le preguntan a ver qué tal está sola dice que tiene compañía, que vive con el virus, al que incluso ha puesto nombre. Le ha dado por dibujar y escribir cómo se siente, lo que le ayuda a afrontar estos días. Así es Garazi Larunbe, felicidad en vena como antídoto contra el coronavirus.



¿Cómo empezó todo?

Desde el día 8 de marzo estoy aislada, he estado de prácticas en el servicio de Urgencias de la CUN. Empezaron a llegar pacientes sospechosos del covid-19. A mí, recién salida del cascarón, me alejaron de protocolos de actuación frente al virus. Me dieron la oportunidad de cancelar las prácticas porque llegó el miedo a la sociedad. Yo decidí seguir con total normalidad.



Hasta que trató con un paciente que dio positivo.

El sábado al mediodía llegó a Urgencias un hombre que ni había estado en el extranjero ni había tenido contactos con personas de riesgo. Nos comentó que llevaba días sin dormir y sin comer. Fue una situación rara. Estábamos alerta pero cuando te descuidas un poco pasa realmente lo que no quieres.



No tomaron medidas porque no había estado en zonas de riesgo.

Se le trató como uno más. Eran síntomas generales. Yo le traté en triaje. Le tomé la tensión, el nivel de oxígeno y la temperatura. Vi que tenía el oxígeno muy bajo y avisé a las enfermeras. El paciente venía con problemas cardiacos en su historia clínica. Pensamos que era algo relacionado con eso u otra patología anterior. Me pareció muy interesante y me quedé en la habitación para ayudar en todo lo que pudiese. Estuve unos 40 minutos sin mascarilla, guantes ni medidas de protección. Al día siguiente me llamaron de la Clínica para decirme que esa persona tenía una neumonía y el covid-19.



Entonces se quedó aislada. ¿Cómo se detectó su positivo?

El domingo y el lunes tenía un poco de tos. No le di nada de importancia, yo me encontraba bien. Mi madre me dijo que llamara a la Clínica. Como yo no lo hice llamó sin decirme nada y la ambulancia apareció en mi casa para cogerme una muestra nasal y faríngea. Me dijeron que al día siguiente me llamarían para decirme el resultado. Me confirmaron que era positivo.



¿Qué pensó cuando le dijeron que tenía coronavirus?

Me quedé en shock. No sabía si llorar o reír. Lo primero que hice fue escribir en el grupo de la familia que tenemos, necesitaba hablar con alguien porque me iba a dar algo. Estaba asustada. Se suele pensar que las cosas malas les pasan a los demás y que no te va a tocar a ti.



¿No se lo esperaba?

No, no. Estaba segura de que iba a dar negativo. Al saber el positivo me dio un vuelco el corazón, me empezó a temblar el cuerpo. Creo que toda esta repercusión mediática y el terror se apoderó de mí. El positivo me lo notificó la Seguridad Social y yo llamé a la CUN para avisar. Me hicieron placas y tenía todo limpio. Me mandaron a casa a pasar la cuarentena.



¿Le han marcado plazos?

Me dijeron que estuviera así 14 días. Por suerte estoy sola. Como tocó en fin de semana decidimos que mis padres se quedaran en el pueblo (Zurucuáin) este tiempo y yo en el piso.



¿Cómo se vive el encierro con el virus en soledad?

Ha sido muy intenso. Primero me di cuenta de la situación que estaba viviendo. El momento que más me impactó fue cuando vinieron a cogerme la muestra. Llamaron por el telefonillo y me dijeron: “Venimos a hacerte la prueba, acércate a abrirnos la puerta con guantes y siéntate a cinco metros con mascarilla de protección”. Me senté en una silla. Ellos llevaban un camisón, la mascarilla, gorro, gafas, guantes… En ese momento sentía que mi casa era Marte. Que dos astronautas venían a verme. Me sentía fuera de lugar.



¿Por qué es tan intenso?

Los primeros cuatro o cinco días los pasé en el sofá, cansada, con dolor de cabeza, foto sensibilidad en los ojos, con fiebre y tos. Como una gripe. Me dieron paracetamol y anti inflamatarios. No estuve muy mal, me hice idea de que iba a ser horrible y entonces no es para tanto con esa expectativa. A los días ya no tomé nada y estuve bien, aunque cansada y con dolor de cabeza. Me iban desapareciendo los síntomas. Pero hace cinco días aparecieron otra vez. Fiebre, dolor de cabeza, cansancio… Me dijeron que podía ser una infección bacteriana y tomé antibiótico.



¿Le volverán a hacer la prueba para saber si está curada?

No lo tengo claro porque están actualizando los protocolos. La última información que me han dado es que tengo que estar tres días asintomática para hacer una confirmación negativa. Pasadas 24 horas me cogerían la segunda muestra. Entonces ya podré hacer cuarentena pero con gente.



¿Se le está haciendo largo?

Hay momentos de todo tipo. Soy muy positiva. No pienso en lo que puede pasar o en cuánto me voy a recuperar. Lo que me importa es sentirme bien. Aunque sí hay momentos en los que no veo la luz, me entra el miedo y estoy más débil.



¿Cómo lo ha gestionado?

Los primeros días los estudios los dejé bastante apartados. Solo pensaba en esto y no dejaba de contestar a mensajes y llamadas. Todos me hablaban de lo mismo. Me centré en estar bien y nada más. Todos los días escribía en un diario cómo me sentía y hacía dibujos. Me ayudó muchísimo. Y al segundo día de tener el virus hice una reflexión para llevar bien la situación. El virus ya estaba en mi cuerpo, no podía hacer nada ante eso, entonces decidí hacerle una bienvenida. Tenía que llevarme bien con él y afrontarlo de la mejor manera posible. Hasta le puse un nombre. Como me gustan los morenitos, los dulces, decidí llamarle ‘coronito’. He hecho como que hablaba con él para llevarlo con filosofía.



No se ha contagiado nadie más del equipo.

Lo pasé mal los primeros días. Es una de las cosas que me preocupaba. Podía haber contagiado a mucha gente. Me sentía responsable de eso. El sábado estuve en contacto con el positivo y después tuvimos partido. Todas bebimos de la misma botella y nos dimos besos y abrazos. Me causaba angustia.



¿Qué le dice el club?

Me han llamado varios días a ver qué tal me encontraba. Me han ofrecido todo su apoyo. Se han portado muy bien.



Habrá notado el apoyo de su entorno más cercano.

He alucinado con toda la gente que me ha estado llamando y escribiendo. Suelo hablar con pocas personas en mi día a día. La gente de mi alrededor me ha mandado mensajes muy profundos, lo valoro mucho.