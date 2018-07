Silvia Ederra: "Ésta no era la forma de que llegara mi retirada"

29/07/2018 a las 06:00

Silvia Ederra no tiene final. 26 años de balonmano no se iban a desplomar tan fácilmente como incluso ella llegó a pensar. Si un accidente de tráfico hace 7 años, por el que se tuvo que someter a una operación de hernia de disco, no le había apartado de las pistas menos lo iba a hacer una decisión ajena. Los últimos meses no han sido fáciles para la pivote. En abril, antes de disputar la Copa de la Reina, el Bera Bera, equipo con el que ha ganado 13 títulos en 6 temporadas, le anunci

