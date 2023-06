Mirotic deja el Barça por decisión del club

El ala-pívot hispano-montenegrino Nikola Mitoric anunció este jueves la decisión del Barça de rescindir su contrato y no contar con él más allá de la temporada que está apunto de terminar, el final de una era justo a las puertas de la final de la Liga Endesa 2022/23 contra el Real Madrid.

"Yo estoy muy feliz en Barcelona y lo he estado, dónde iba a estar mejor que en Barcelona, pero no ha sido posible. Las decisiones han sido muy claras y el club quiere ir por otro camino", dice Mirotic en una entrevista a Mundo Deportivo, recogida por Europa Press, en la que confirmó los fuertes rumores del día.

Y es que, la entrevista vio la luz poco después de que el Barça negara la rescisión del contrato de su jugador estrella, que llegó a la Ciudad Condal en 2019 (con firma hasta 2025) y fue líder del equipo desde entonces, ante unas informaciones de TV3.

La bomba la confirmó el propio Mirotic en una entrevista en la que, además, desveló que el Barça no le pidió en ningún momento una rebaja salarial como también se filtró. "En ningún momento el club ha hablado conmigo de una posible rebaja salarial. No se ha puesto sobre la mesa y es algo que Mirotic esperaba que pudiera pasar esta temporada y Mirotic lo hubiese hecho. Ya ayudé una vez al club y por qué no sentarse para ver cómo ayudarnos", afirma contrariado.

Por otro lado, Mirotic explica que todos en el vestuario sabían su situación, incluido Sarunas Jasikevicius, desde que hace varias semanas están los rumores de su posible salida al Olimpia Milano. "Lo sabe todo el mundo, mis compañeros, mi entrenador, desde e primer día. Yo por eso quería que esto se supiese, que la afición sepa la verdad", termina.

El internacional español llegó al Barça en el verano de 2019 después de cinco temporadas en la NBA, donde jugó en Chicago Bulls, New Orleans Pelicans y Milwaukee Bucks (2019). La aventura al otro lado del charco no fue del todo agradable para un Mirotic que, después de dejar el Real Madrid, club en el que se formó, volvió a España para jugar en el Barça.

El ala-pívot montenegrino ayudó a levantar al club azulgrana de una larga etapa sin éxitos de la mano de Jasikevicius, pero, a sus 32 años, pone punto y final antes de lo deseado. Además, el desacuerdo se hace público a 24 horas del primer partido de la final de Liga Endesa ante el Real Madrid en el Palau Blaugrana, donde los blancos pueden firmar su doblete tras ganar la Euroliga.