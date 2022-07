El Navarra Arena vivirá un España-Islandia

Mundial de 2023, han determinado que el rival de España en el selección de Islandia. Los resultados de las últimas jornadas de la primera fase clasificatoria para el, han determinado que elen el pabellón del Navarra Arena sea la

La vuelta del combinado absoluto será la guinda del 75 aniversario de la Federación Navarra de Baloncesto, como ya anunció en su día Pablo Bretos. Sin embargo, a pesar de conocerse la fecha, lo que está en el aire todavía son las estrellas que pisarán este año el pabellón navarro. Todo apunta a que se verá una selección renovada con los hermanos Hernangómez, Aldama y Garuba, aunque se espera a los veteranos Rudy Fernández y Sergio Llull.

Además, todo parece apuntar a que Lorenzo Brown, recién nacionalizado, estará también en la lista de convocados. “Si está le ayudaremos, al igual que él a nosotros a competir, pero hay muchos jugadores españoles que se han ganado estar en esa plaza y quizás no tendrán el reconocimiento que se merecen al haber fichado a ese jugador”, dijo ayer en rueda de prensa el capitán Rudy Fernández. “Ya se lo he dicho al presidente, Jorge Garbajosa, y como capitán tenía que dar mi opinión. No me parece bien. He jugado con Ibaka y Mirotic, extranjeros, pero se han formado aquí”, añadió.