Aranguren Mutilbasket ya es de Liga Femenina 2

El baloncesto navarro está de celebración. El domingo el Aranguren Mutilbasket culminó la temporada con un éxito rotundo, con un ascenso a Liga Femenina 2.

Aún tengo el corazón volviendo a su sitio. Hemos empezado bien, muy serias, y con garra ante su defensa individual, logrando incluso una renta de diez puntos, pero a mitad de partido el Araski ha decidido cambiar su defensa y ahí nos hemos atascado. Hemos cometido varios errores, incluso nos han quitado la ventaja en muy poco tiempo, así el último cuarto y medio ha sido de igualdad. Ha tocado un empate, luego dos arriba, dos abajo, diferencias muy pequeñas. Nos la hemos jugado a ver quién tenía los nervios más templados o más acierto en el tiro”, cuenta desde Sevilla Iñigo Baigorri, técnico del equipo. Lo hicieron en Sevilla , una ciudad que ya no olvidarán nunca, y ante el Araski, un rival que supo hacerles sufrir desde el minuto uno y hasta el último segundo de la prórroga. “. Hemos empezado bien, muy serias, y con garra ante su defensa individual, logrando incluso una renta de diez puntos, pero a mitad de partido el Araski ha decidido cambiar su defensa y ahí nos hemos atascado. Hemos cometido varios errores, incluso nos han quitado la ventaja en muy poco tiempo, así el último cuarto y medio ha sido de igualdad. Ha tocado un empate, luego dos arriba, dos abajo, diferencias muy pequeñas. Nos la hemos jugado a ver quién tenía los nervios más templados o más acierto en el tiro”, cuenta desde Sevilla Iñigo Baigorri, técnico del equipo.

CON PRÓRROGA INCLUIDA

A falta de dos segundos para terminar el último cuarto, el Mutilbasket tuvo una ocasión muy clara para ganar, pero el acierto no jugó a su favor y se marcharon a la prórroga, donde al final triunfaron. “Eran los últimos cinco minutos, ellas se nos han escapado de cuatro puntos, pero no nos puesto nerviosas y el saber gestionarlo también ha hecho que en esos cinco minutos alcanzáramos esa renta. Ha sido un final de infarto porque hemos metido nosotras, ganábamos de uno, quedaban 17 segundos y ellas tenían el balón, pero al final no han finalizado porque no han podido tirar”, añade.

En el último partido Baigorri vio reflejada la temporada. “Este año hemos jugado muchos partidos así, con prórrogas, pero tiene mérito la manera en la que han controlado los nervios. El equipo ha seguido serio, calmado, y ahora estamos disfrutando de esa recompensa. Mis chicas están exultantes y se lo merecen todo”, dice Baigorri.