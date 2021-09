Una temporada con menos incertidumbre

Esta temporada, la Liga EBA se ha vuelto más complicada y exigente para los dos conjuntos navarros. El Megacalzado Ardoi y el Valle de Egüés tienen por delante 29 jornadas. La primera la jugaron el fin de semana con victorias por parte de los dos equipos.

Un inicio para inspirar confianza en sus plantillas, que este año se enfrentan a una fase regular más dura, pero más preparada ante el coronavirus. La temporada pasada no empezó hasta octubre y los constantes aplazamientos no dejaron coger un ritmo claro a los dos equipos. Aun así, el Megacalzado Ardoi finalizó en la séptima posición. El Valle de Egüés terminó segundo, pero no le sirvió para jugar la fase de ascenso. Los dos conjuntos han hecho cambios en sus plantillas. En su grupo, el A-A, tendrán equipos con presupuestos mayores o jugadores con proyección profesional. También han aumentado los viajes, que pueden hacer más exigente la temporada. Aun así, los dos equipos navarros afrontan este curso con la ilusión de seguir manteniendo la categoría y de quizás luchar por algo más. El primer derbi navarro entre Megacalzado Ardoi y Valle de Egüés será el 10 de octubre en la pista de Zizur.

Fernando Larraya (Valle de Egüés): “Somos un equipo más rápido que el año pasado”

Fernando Larraya va a cumplir su sexta temporada en la Liga EBA con el Valle de Egüés. La plantilla ha cambiado tanto en bajas como en fichajes y delante tienen una temporada más exigente que la anterior. “Hemos cambiado el equipo, ha habido fichajes y hemos tenido bastantes bajas. Estamos acoplando el equipo. También, ha habido un cambio de formato de la categoría, se ha vuelto a lo que fue hace dos años y se vuelve a competir con equipos cántabros , castellano leoneses y riojanos. Vamos a competir y ver hasta dónde podemos estar. En la liga, va haber un grupo por encima y luego el resto como en otro paquete ”, aventura Fernando Larraya, entrenador del Egüés.

Todavía cuentan con la baja de Álex Calvo, que se lesionó del tendón de Aquiles la pasada temporada y continúa con la recuperación. Aun así, han fichado a jugadores fuertes. “Hemos traído a Sergio Fuentes, Nico Úriz y recuperamos a Fede Villagra que se estaba recuperando de una lesión grave. Somos un equipo más rápido que el año pasado. Tenemos más movilidad y amenaza exterior pero nos va a faltar altura”, explica Larraya.

En los rebotes otros equipos pueden ser más fuertes. “Contra Zarautz íbamos en diferencia 8-10 y cogieron diez rebotes más. Exteriormente muy bien pero dentro mal”. El Valle de Egüés ha comenzado con victoria, que da un buen impulso para coger ritmo. “Somos un equipo nuevo nos va a costar un poco de tiempo coger los automatismos. Estamos en plena construcción”, concluye Fernando Larraya.

La plantilla

Bases. Álex Calvo, Pablo Osés y Fede Villagra.

Escoltas. Iker Etxeondo, Josu Sangüesa y Óscar Moral.

Aleros. Aingeru Otxotorena y Pablo Fernández.

Ala-pívot. Javier Lacunza, Serge Konan e Iñigo Garbayo.

Pívot. Modou Gueye, Sergio Ferrero e Iñigo Sesma.

Entrenador. Fernando Larraya.

Jesús Garzaron

Juan Ferreira (Megacalzado Ardoi): “Hemos dado un pequeño salto de calidad”

El entrenador del Megacalzado Ardoi Juancho Ferreira ha comenzado su tercera temporada al frente del conjunto de Zizur. Este año, el técnico comenta que la plantilla ha dado un paso adelante. “Estamos muy ilusionados. Hemos elaborado un buen equipo y hemos dado continuidad a los jóvenes con los que hemos estado trabajando. Han regresado también chicos que el año pasado no jugaron por el covid como Héctor Narváez, Rafa Matos, Carlos Almendros y Rivero. Hemos dado un pequeño salto de calidad”, cuenta Ferreira.

Al igual que el Valle de Egüés, el conjunto de Zizur también comenzó la temporada con victoria. “Fue algo importante. Burgos es un buen equipo, filial del equipo de la ACB , que está fichando jóvenes con mucho talento. Sacar el primer partido fuera es fundamental”, añade.

Esta temporada será diferente y tendrá más continuidad. “Ya sabemos cómo comportarnos, el año pasado fue la incertidumbre porque arrancábamos y parábamos. Ahora, la federación está perfeccionada en el protocolo y vamos a tener una continuidad que el año pasado no tuvimos”, explica Ferreira.

La dificultad puede estar en la exigencia de los viajes, pero el Megacalzado Ardoi también tiene sus fortalezas. “Es un bloque que viene jugando mucho tiempo junto. Son jugadores de calidad y respetados en la liga”.

El objetivo principal es ser competitivos y mantener la categoría. Después de lograr lo importante, quizás luchar por estar arriba entre los mejores.