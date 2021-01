El Osés Construcción cayó ante el Azkoitia tras siete triunfos

Actualizada 25/01/2021 a las 06:00

El Osés Construcción Ardoi volvió a caer después de siete victorias consecutivas. Lo hizo en un partido en el que fue de más a menos, acusando mucho la ausencia de Gastaminza, y en el que nada sirvió la gran actuación de Tamara Montero en ataque ante un rival directo como el Azpeitia (82-71). El equipo guipuzcoano creció y estuvo más acertado en el triple, con Morgan Green como referencia.

El Osés salió al choque con mayor intensidad y concentración que el Azpeitia y ello le permitió controlar el encuentro y el marcador, aunque con cortas ventajas por la falta de acierto en el tiro exterior. Tamara Montero comenzó, con seis puntos consecutivos, a dar las primeras ventajas al conjunto visitante, en lo que fue el preludio de un primer tiempo para enmarcar, al anotar el 50% de los puntos de su equipo.

El control del rebote en ambos aros, la excelente rotación de balón y la lectura de las ventajas en ataque, ante la zona y las defensas alternativas ordenadas por Andoni Lazcano al Azpeitia, le bastaban al Ardoi para tener el partido controlado, aunque el 0/8 en triples en el primer cuarto le llevó a llegar al final del acto con un punto de desventaja (15-14), pero con sensación de dominio.

CON VIDA AL DESCANSO

Tamara Montero salió en el segundo cuarto decidida a seguir con su recital anotador y, con diez puntos consecutivos, llevó a una máxima ventaja de cuatro al conjunto de Unzué (20-24). El control que había tenido el Ardoi lo perdió en el final de la primera parte. El partido se volvió loco, con muchas canastas fáciles recibidas tras pérdida, sin el control del rebote defensivo que había tenido hasta ese momento. El Azpeitia logró su máxima ventaja, cinco puntos a 40 segundos para el descanso (34-29), tras un parcial de 8-0, pero al intermedio llegó vivo el Ardoi con solo dos puntos de desventaja (34-32).

Tras el paso por los vestuarios el bajón en intensidad y concentración defensiva del Osés fue alarmante, tanto en el exterior como en la zona. Azpeitia alcanzó una máxima de ocho puntos (52-44) a un minuto para el final del cuarto. Tamara Montero y Eva Cases, con ocho puntos en ese último minuto, impidieron que el partido se rompiese, aunque una canasta sobre la bocina de Izaguirre, fiel reflejo de la floja defensa del Osés, dejó una desventaja de cuatro para el último asalto (56-52).

Lo intentó el Osés, pero se encontró con mucho acierto exterior de Morgan Green y del Azpeitia en el último cuarto. Tamara Montero siguió siendo la única referencia fiable en el conjunto de Jotas Unzué, que no encontró en la rotación solución para la zona. A dos minutos para el final quedó sentenciado el choque, con una máxima de trece puntos (78-65). Ni el tiempo muerto solicitado por Unzué pudo activar a su equipo, que fue de más a menos en el partido.

Unzué “Castigaron nuestros errores, tuvimos precipitación”



El técnico del Osés Construcción, Jotas Unzué, analizó las causas del tropiezo de su escuadra, el primero después de siete victorias. “Azkoitia castigó nuestros errores, que en bastantes momentos del partido fueron muchos. Fuimos muy irregulares, tuvimos mucha precipitación”. Pese a ser consciente del rival que tenía enfrente, de que la derrota tarde o temprano tenía que llegar y de la merma de su equipo sin Gastaminza, el entrenador no ocultó que no esperaba perder el average particular.