Iñaki Narros y Alejandro del Cerro, distintas edades, misma pasión

Actualizada 21/12/2020 a las 06:00

La diferencia de edad no es un problema para Iñaki Narros (25/08/1981) y Alejandro del Cerro (8/08/2003). Se llevan más de 20 años y son el más joven y el más veterano de la plantilla del ENERparking Basket Navarra. Ambos aportan lo mejor de cada uno tanto en la cancha como en el vestuario, y la mezcla funciona. Narros, capitán del conjunto navarro, está más que curtido con una larga trayectoria en el baloncesto. Por su parte, a Del Cerro todavía le queda mucho camino por recorrer y descubrir en este deporte. El escolta lleva siete años consecutivos en las filas del conjunto navarro mientras que Del Cerro entró a formar parte de ella en la temporada 2019/2020, aunque ha sido en esta en la que ha empezado a jugar.

Son dos generaciones que han vivido, y que siguen viviendo, un baloncesto diferente. Sus inicios en el baloncesto tienen en común la fuerza de atracción de este deporte. “A mí me enganchó desde el principio, tiene unos valores que sirven para la vida real y engancha tanto si metes puntos o no, hay acciones continuas. Además, hay que destacar que siempre necesitas un equipo”, explica Iñaki Narros. A Alejandro del Cerro no le gustaba el fútbol de pequeño y su padre le llevaba a una canasta a jugar. “Me enganchó desde el principio”, cuenta Del Cerro.

Iñaki Narros ha pasado por más de ocho equipos diferentes a lo largo de su trayectoria. Su carrera está llena de experiencias de vida. “Tengo la suerte de vivir de un deporte que me apasiona, me ha aportado muchas vivencias. He conocido una gran cantidad de gente y de todos los países. Ha sido mi vida”, cuenta Narros. Su compañero Alejandro del Cerro todavía está despegando y comenzando a hacer su camino, aunque ya va acumulando vivencias. “La mayoría de mis amistades son de baloncesto. He hecho muchos viajes y estoy aprendiendo unos valores que sirven para todo en la vida”, confiesa del Cerro.

Esta temporada, Alejandro del Cerro ha jugado en ocho partidos y anotado 14 puntos. Iñaki Narros ha disputado uno más y ha aportado 103 puntos al equipo. Son perfiles diferentes, uno aportando su experiencia y el otro su energía y plenitud. “Como dice su apodo: ‘bichi’, a penas se le oye, pero siempre está con la sonrisilla, es muy avispado. En el vestuario es muy buen compañero, escucha que es muy importante. Aprende rápido y por eso está aquí”, detalla Iñaki Narros.

Del Cerro también se atreve a definir a su capitán. “Es uno de los jefes del vestuario y en la pista. Siempre ayuda y siempre está para dar consejos”, cuenta.

Alejandro del Cerro tiene claro que quiere absorberlo todo para construirse un futuro ligado al baloncesto. “Quiero seguir jugando y aprendiendo, crecer como jugador y persona. Sobre todo intentar subir de nivel “, explica el base. Iñaki Narros asegura que él vive ahora de otra forma el baloncesto. “Cuando vas cumpliendo años disfrutas más. Quiero continuar hasta que diga el cuerpo basta”, cuenta el escolta.

Iñaki Narros no sólo aporta vetenaría en la cancha sino también consejos. “Le diría que siga así con esa ilusión, que las cosas no se regalan y él está teniendo un regalo. Tendrá momentos duros pero serán de aprendizaje”.

Ambos coinciden que sus padres son su máximo apoyo en el baloncesto. “Siempre me han enseñado que no te puedes lamentar. La decisión que tomas es la correcta y tienes que valorarla”, confiesa Narros.

EL CONJUNTO DE JORDI JUSTE

En la plantilla del ENERparking Basket Navarra hay una mezcla de jugadores veteranos y jóvenes, es un equipo con mucha energía y vitalidad. “Es necesaria, por formación y alegría. Necesitas esa chispa, si metes todo en la coctelera sale un buen planteamiento”, explica Narros. “Los veteranos aportan bastante, han jugado mucho, lo saben casi todo del deporte”, cuenta del Cerro.

El conjunto de Jordi Juste, a falta de disputar dos partidos en lo que resta de año, está en la quinta posición con una racha de cinco victorias consecutivas. “Somos un equipo muy alegre, con mucho ritmo. Estas victorias nos dan el plus de confianza y para que crean en ellos mismos. Es un año bonito”, cuenta el capitán.

El último fichaje del ENERparking Basket Navarra fue el pívot Laron Smith, procedente de Estados Unidos. En el conjunto navarro hay cuatro jugadores que son de fuera de España y el capitán tiene claros los valores que quiere inculcarles. “Nuestro objetivo es enseñarles la identidad que tienen los navarros. La afición navarra aunque se pierda valora esa entrega”. Alejandro del Cerro cuenta las ventajas de traer gente de fuera. “Ellos traen físicos diferentes, se han formado en otras culturas y nos traen a veces otro baloncesto diferente”.