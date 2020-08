Iñaki Narros renueva para cumplir su 12 temporada en Basket Navarra

Actualizada 18/08/2020 a las 13:39

El alero pamplonés Iñaki Narros cumplirá en 2020-21 su décimosegunda temporada en Basket Navarra, la séptima de manera consecutiva, tras llegar ambos a un acuerdo para renovar por un año el contrato que unía al capitán con el club.

Iñaki Narros (Pamplona, 1981, 1.94 metros) seguirá así engrosando unos números que ya son históricos, pues ya ha superado los 300 partidos con la camiseta de Basket Navarra y van 302, ha recordado el club en una nota.

La temporada pasada, Narros disputó todos los partidos, 25 en total, promediando 31 minutos y 15,6 puntos por encuentro, unas "cifras excelentes que situaron al navarro como uno de los jugadores más destacados del equipo".

Además, el capitán volvió a ser el líder del grupo tanto dentro como fuera de la pista, y fue "de nuevo todo un ejemplo de carácter y entrega".

El número 15 seguirá siendo para Iñaki Narros, que la próxima temporada 2020-2021 "volverá a ser el capitán y el alma del equipo", asegura el club.

Una vez hecha oficial su renovación, Iñaki Narros ha declarado: "En ningún momento se me ha pasado por la cabeza despedirme sin jugar. Me encuentro bien, tanto físicamente como mentalmente, y a motivación y hambre poca gente me va a ganar".

Además, ha indicado que "después de lo de la temporada pasada, que nos quedamos con la sensación de no haber terminado el trabajo, estoy con muchas ganas de volver a las pistas y de que podamos disfrutar todos juntos, equipo y afición».

Sobre la continuidad en el banquillo de Jordi Juste, Narros lo ha valorado como "muy positivo. Creo que es un entrenador idóneo para Basket Navarra por su filosofía de juego y sus ideas: energía, velocidad, intensidad y entusiasmo.

Es bueno que pueda llevar el timón desde el primer día y que tenga la oportunidad de demostrar lo que ya se empezó a ver la temporada pasada antes del parón».