El Basket Navarra incorpora a Rodrigo Seoane cedido por el UCAM Murcia

Actualizada 17/08/2020 a las 17:38

Rodrigo Seoane (Ourense, 16/8/1999 –21 años–, 2.02 metros) debutará en LEB Plata después de jugar la temporada pasada en LEB Oro en calidad de cedido en el Marín Peixegalego. Formado en el Club Ourense Baloncesto, militó las dos campañas anteriores en el filial del UCAM Murcia en Liga EBA, promediando 13 puntos, 5 rebotes y 13 de valoración en 27 minutos por encuentro en un curso 2018-2019 en el que tuvo un papel dominador en la categoría. Es un jugador joven, talentoso y con un gran potencial que ha participado en las últimas pretemporadas, incluida la actual, con el equipo de Liga ACB.

Seoane goza de una gran habilidad con el balón, cuenta con una notable capacidad reboteadora y es dañino desde el 6’75. El gallego es un alero versátil con condiciones para jugar en varias posiciones, un requisito que los técnicos de Basket Navarra buscan a la hora de confeccionar una plantilla que será corta.

Se trata del séptimo nombre confirmado en la plantilla de Basket Navarra de cara a la próxima temporada 2020-2021, la quinta incorporación tras las ya anunciadas de Peter Stümer, Lucas Antúnez, Alexei Pérez y Jordan Blount.

"MUY BUEN TIRO EXTERIOR, REBOTE OFENSIVO Y MANEJO DE BALÓN"

El entrenador de Basket Navarra, Jordi Juste, valora la llegada de Rodrigo Seoane: "Es un alero con muy buen tiro exterior, con una gran capacidad de rebote ofensivo y un gran manejo de balón, lo que le permite jugar también en la posición de ‘dos’ y en transición desde rebote defensivo, lanzando el contraataque y jugando a un ritmo alto. A nivel defensivo nos dará un plus, porque es capaz de defender en varias posiciones, ya que es rápido de pies y manos y tiene un buen equilibrio".

"Quiero que haya ilusión; no sólo en el equipo, también en la afición"

¿Cómo afronta esta nueva etapa en Basket Navarra?

Con muchas ganas. La verdad es que cuando me presentaron la oferta no me lo pensé, porque me han hablado muy bien del club y el proyecto me encantó. Es un proyecto con mucha seguridad, con gente joven con ganas y ambición, y eso es lo que más me interesa: aprender mucho, disfrutar y dejar al equipo arriba en la tabla, que es donde se merece estar.

Tras una temporada en LEB Oro, ahora debutará en LEB Plata.

Sí, he jugado en LEB Oro y en Liga EBA y la LEB Plata es la categoría que me queda. Tengo muchas ganas, porque creo que es la categoría en la que tengo que estar para poder tener minutos, coger físico y experiencia y aprender.

¿Cómo se define como jugador y qué puede aportar al equipo?

Voy a aportar ganas y trabajo, eso seguro. Como jugador, creo que mi especialidad es el tiro de tres, aunque también me caracterizo por ser un alero bastante alto que puede jugar en varias posiciones: puedo jugar al ‘dos’, también al ‘cuatro’, puedo ayudar a subir el balón…

¿Qué mensaje le manda a la afición de Basket Navarra?

Tenemos que conectar desde el principio y al cien por cien con la afición. Aunque aún no sabemos cómo será la temporada y si habrá público o no, está claro que vamos a necesitar el apoyo de la gente para levantar los partidos. Los otros equipos tienen que sentirlo, que vengan a nuestra pista y lo pasen mal. Sobre todo quiero que haya ilusión, no sólo en el equipo, sino también en la afición.