Juancho Hernangómez debuta con un triunfo vital con los Timberwolves

Actualizada 09/02/2020 a las 13:02

El ala-pívot español Juancho Hernangómez ha debutado esta madrugada con Minnesota Timberwolves partiendo de titular y celebrándolo con una victoria ante Los Angeles Clippers (142-115), en una jornada NBA en la que Toronto Raptors firmó un apretado decimocuarto triunfo consecutivo ante Brooklyn Nets (119-118) y en la que Ricky Rubio y sus Phoenix Suns cayeron en casa ante Denver Nuggets (108-117).



El pequeño de los Hernangómez, que abandonó la franquicia de Colorado esta misma semana, destacó en su estreno con el renovado equipo de Mineápolis, donde también debutó el hasta ahora compañero de Juancho en Denver Malik Beasley (23) y que todavía no pudo disfrutar de su otro flamante fichaje, D'Angelo Russell.



El madrileño, que fue titular, disfrutó de casi 27 minutos sobre la cancha, en los que tuvo tiempo de anotar 14 puntos -4 de 6 tiros de campo, incluidos 3 de 3 triples, y 3 de 4 desde la línea de personal-, capturar un rebote, dar tres asistencias y recuperar un balón. Con este resultado, los Wolves, penúltimos del Oeste, interrumpen una nefasta racha de 13 derrotas seguidas.



Por su parte, los Raptors continúan aumentando su racha victoriosa, en esta ocasión ante los Nets, para afianzarse en la segunda posición de la Conferencia Este (39-14). En esta ocasión, el ala-pívot hispano-congoleño Serge Ibaka contribuyó, en 32 minutos, con 12 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 1 tapón.



Mientras, el pívot catalán Marc Gasol fue baja por sexto partido consecutivo por su lesión en el muslo izquierdo, que previsiblemente le mantendrá apartado de las canchas hasta después del All Star de la semana que viene en Chicago.



Además, Ricky Rubio cayó ante los Nuggets y los Suns continúan penúltimos del Oeste. El base de El Masnou, que partió como titular, aportó 15 puntos, capturó 5 rebotes y ofreció 7 asistencias en sus 32 minutos de participación.



Por último, Willy Hernangómez no participó, por decisión técnica, en la derrota de Charlotte Hornets ante Dallas Mavericks (100-116), un duelo en el que Seth Curry, con 26 tantos, hizo olvidar las ausencias de los lesionados Luka Doncic y Kristaps Porzingis.



ESTADÍSTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES



JUANCHO HERNANGÓMEZ: 14 puntos, 1 rebote, 3 asistencias y 1 robo.

SERGE IBAKA: 12 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 1 tapón.

RICKY RUBIO: 15 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias.

MARC GASOL: Lesionado.

WILLY HERNANGÓMEZ: No jugó.

Etiquetas NBA

Selección DN+