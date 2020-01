Actualizada 24/01/2020 a las 16:39

El base esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks) será titular en el 'All Star' que el próximo 17 de febrero enfrentará en el United Center de Chicago a los mejores jugadores de la NBA, con los equipos del Oeste y el Este liderados de nuevo por LeBron James (Los Angeles Lakers) y Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), respectivamente.



La NBA anunció la pasada madrugada a los diez jugadores que disputarán de inicio el partido con más 'glamour' del planeta, donde se ha colado por primera vez el exjugador del Real Madrid, reafirmando que con tan solo 20 años ya es una de las estrellas más rutilantes de la NBA.



Los jugadores se dividían en cuatro categorías, dos por Conferencia: exteriores e interiores. En el apartado de jugadores exteriores del Oeste, Doncic fue el más votado por aficionados, jugadores y prensa especializada. Tan solo otros dos jugadores suscitaron tanta unanimidad: James y Antetokounmpo.



De esta forma, el esloveno compartirá titularidad en el juego exterior con James Harden (Houston Rockets), dentro de una poderosa alineación del Oeste donde también formarán Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Anthony Davis (Los Angeles Lakers) y el mencionado LeBron James, que se convierte en el tercer jugador con más 'All Star' (16) y ya solo tiene por delante a Kobe Bryant (18) y Kareem Abdul-Jabbar (19).



En cuanto al Este, además de Antetokounmpo, vigente MVP de la liga, comenzarán el encuentro de inicio Trae Young (Atlanta Hawks), Kemba Walker (Boston Celtics), Pascal Siakam (Toronto Raptors) y Joel Embiid (Philadelphia 76ers).



Desvelados los nombres de los diez titulares, ahora falta conocer los catorce suplentes, siete por equipo. Esta elección será tarea de los entrenadores de cada equipo y se anunciará oficialmente el próximo 30 de enero.



JUGADORES TITULARES DEL 'ALL STAR' DE CHICAGO



CONFERENCIA OESTE: Luka Doncic (Dallas Mavericks), James Harden (Houston Rockets), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), LeBron James (Los Angeles Lakers) y Anthony Davis (Los Angeles Lakers).



CONFERENCIA ESTE: Trae Young (Atlanta Hawks), Kemba Walker (Boston Celtics), Pascal Siakam (Toronto Raptors), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) y Joel Embiid (Philadelphia 76ers).

Etiquetas NBA

Selección DN+