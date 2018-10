Actualizada 28/10/2018 a las 15:49

El base catalán Ricky Rubio firmó esta pasada madrugada una fantástica actuación, con 28 puntos y 12 asistencias, para la victoria a domicilio de sus Utah Jazz por 111-132 contra los New Orleans Pelicans, donde el hispano-montenegrino Nikola Mirotic volvió a ser el más destacado con 25 puntos y 8 rebotes.



La inspiración de Rubio provocó que los Jazz (balance de 3-2) vencieran en Nueva Orleans y que ya no queden equipos invictos en la Conferencia Oeste, ya que la respuesta de Mirotic no impidió que los Pelicans, sin Anthony Davis a causa de una lesión en el codo, encajasen así su primera derrota del curso (4-1).



Por otra parte, el base extremeño José Manuel Calderón apenas anotó 3 puntos y dio 2 asistencias durante sus 10 minutos en cancha con los Detroit Pistons, en su derrota ante los Boston Celtics por 89-109. En los locales, que también encajaron su primer revés de esta temporada, destacó Andre Drummond con 18 puntos y 8 rebotes.



Mientras tanto el equipo 'céltico' exhibió fondo de armario y Jaylen Brown frenó en defensa a Blake Griffin, además de anotar 19 puntos. Así, los Pistons (balance de 4-1) dejaron a Bucks y Raptors (6-0) como únicos invictos en la Conferencia Este y en toda la NBA. Además, el pívot madrileño Willy Hernangómez no jugó en la cuarta derrota (105-103) de sus Charlotte Hornets (balance de 3-4), esta vez en su visita a los Philadelphia Sixers (3-3).



En el FedExForum de Memphis, el pívot catalán Marc Gasol fue el máximo anotador (19) y reboteador (8) de los Grizzlies en su victoria por 117-96 ante los Phoenix Suns, en cuyas filas sobresalió el ala-pívot Deandre Ayton con 24 puntos y 8 rebotes.



Por último, la presencia española en la jornada de NBA se completó con el ala-pívot catalán Pau Gasol en el triunfo de los San Antonio Spurs. Fue en casa y ante Los Angeles Lakers (110-106), que no evitaron caer pese a los 35 puntos y 11 rebotes de LeBron James. que se convirtió en el sexto anotador histórico de la NBA; enfrente, se topó con los 30 tantos y 12 rebotes de DeMar DeRozan, ayudado con 11 puntos y también 12 rebotes de Pau.



ESTADÍSTICAS DE LOS JUGADORES ESPAÑOLES



JOSÉ M. CALDERÓN: 3 puntos, 2 asistencias y 1 rebote.

RICKY RUBIO: 28 puntos, 12 asistencias, 6 rebotes y 1 robo.

NIKOLA MIROTIC: 25 puntos y 8 rebotes.

WILLY HERNANGÓMEZ: No jugó.

MARC GASOL: 19 puntos, 3 asistencias y 8 rebotes.

PAU GASOL: 11 puntos y 12 rebotes.

