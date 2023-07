Se retira la saltadora navarra Izaskun Turrillas

Lo tenía pensado desde hace tiempo, pero lo guardaba para ella y su círculo cercano. Izaskun Turrillas, la segunda mejor saltadora navarra de altura de la historia, tras Marta Mendía, anunciaba este domingo tras la final de Torrent que era su última competición. Turrillas deja el atletismo en la élite después de una carrera plagada de éxitos en la que ha cosechado siete medallas en campeonatos de España absolutos, incluido un oro bajo techo en 2021. Este domingo se despidió con una novena plaza, al saltar 1,74 a la tercera.

La atleta del Grupompleo, que es enfermera de profesión, ha sopesado su situación personal a la hora de dejar el deporte al que ha dedicado toda su vida. De 29 años, se asomó a la élite a los 16, cuando fue cuarta en su primer campeonato de España juvenil. Con 17 ganó su primer oro absoluto navarro y en 2015, con 21, su primer título nacional, en categoría promesa. En 2017 superó por primera vez el 1,80 y a partir de 2018 empezó a subirse al cajón de los nacionales absolutos, haciendo gala de una gran regularidad y espíritu competitivo. Su plusmarca personal, 1,83, de 2019.

“Estoy muy contenta y satisfecha de haberme podido despedir así de las competiciones, y también un poco triste, no lo voy a negar, porque al final es toda una vida en el atletismo. Son emociones encontradas. Muy emocionada por lo arropada que me he sentido y los detalles que han tenido todos mis compañeros. Esto muy sorprendida porque no me esperaba este reconocimiento, muy agradecida”, señalaba Izaskun tras la final.