Asier Martínez anuncia que termina su temporada "con rabia y tristeza"

No ha podido ser.lo ha intentado pero tiene que dar por finalizada su temporada en vísperas del Campeonato de España Absoluto.

El navarro, que no se había inscrito para la cita nacional que empieza este viernes, renuncia también a participar en el Mundial de Budapest del próximo agosto.

Tras no poder debutar este año al aire libre por distintas molestias, Asier se ve obligado a no acudir tampoco al plato fuerte de la temporada, para el que tenía mínima en 110 metros vallas, disciplina de la que fue campeón de Europa en 2021.

El de Zizur ha hecho público este jueves 27 de julio en su cuenta de Instagram su decisión de terminar la temporada. "No he parado de intentarlo y no tengo nada que reprocharme a mí mismo", añade el joven atleta.