El Grupompleo masculino logra el primer podio en sus 43 años de historia

Grupompleo Pamplona Atlético en el estadio Vallerhermoso se saldó con una gran noticia: el equipo masculino logró subir al podio por primera vez en sus 43 años de historia, tras concluir en tercera posición la final por el título de División de Honor. En una emocionante jornada, los atletas navarros pugnaron por acceder a una de las tres primeras posiciones, algo que consiguieron en el tramo final con la victoria de Playas de Castellón. Finalmente, el equipo castellonense fue el ganador por 15ª vez, seguido del Fent Camí Mislata. El Grupompleo fue tercero, con los mismos puntos que el club valenciano y a sólo dos del campeón, sumando el cómputo de la puntuación de este sábado 10 de junio y la que arrastraban de sus dos primeras y brillantes jornadas.

Harlyn Pérez en los 100 metros y Manu Quijera en la jabalina, que ganaron con holgura, a pesar de que el lanzador se lastimó el pie. Las mejores actuaciones corrieron a cargo dey Manu Quijera en la jabalina, que ganaron con holgura, a pesar de que el lanzador se lastimó el pie. Iker Alfonso y Jacobo Soler, por su parte, fueron segundos en sus pruebas, los 400 vallas y lisos, respectivamente, la misma posición que Juanlu Bravo, que se elevó sobre 5,30 en la pértiga.

Kader Algham, aquejado de molestias, fue tercero en el 3.000, lo mismo que Álvaro López en la marcha, Álex Vielva en el disco y el relevo 4x400.

LA FELICIDAD DE LOS ATLETAS

La alegría de los atletas navarros era descomunal tras el éxito de la pista madrileña, y así lo quisieron expresar en sus redes sociales, autodenominándose “búfalos”.

“Inimaginable cuando cogí el equipo hace dos años. El resultado al esfuerzo de todos. Muchas gracias al equipo y a los que nos han estado apoyando. Seguiremos peleando por estar arriba”, escribía el velocista y delegado del equipo, Jorge Illarramendi.

“Somos terceros de España!!!! Qué barbaridad!!!! Trabajazo de todos y cada uno de los que han participado en el equipo. Agradecido por cada uno de ellos. Hoy es un día que recordaré siempre porque lo que ha logrado este equipo es una locura!!!! En lo personal 79,06, en solo 4 tiros, ya que he parado porque me he hecho algo de daño en el pie. Día de los extraños porque creo que estoy para más pero no termina de salir. Seguimos trabajando porque aún queda mucha tela por cortar”, resumía feliz Manu Quijera.

Este domingo será el turno del equipo femenino, que intentará atrapar la cuarta posición.