La angustia de María Velázquez bajo la 'montonera': "Estuvo a punto de ocurrir una tragedia"

María Velázquez López, atleta navarra del Beste Iruña, tardará en olvidar lo ocurrido el domingo 15 de enero en Clínica San Miguel, donde le fue diagnosticado un hematoma interno en la zona costal. , atleta navarra del, tardará en olvidar lo ocurrido el domingo 15 de enero en Valencia . Lo que iba a ser una jornada de deporte y de reto personal rozó la tragedia, como la protagonista contaba este lunes a este medio, todavía sin recuperarse del susto vivido. La deportista se vio involucrada en la montonera que se originó en la caótica salida de la prueba de los 10K, en la que se vivieron escenas dramáticas y también estuvieron afectados con distintas lesiones otros dos navarros: Nassim Hassaous y Ana Llorens. Velázquez fue la más perjudicada, ya que tuvo que acudir el domingo a Urgencias de la, donde le fue diagnosticado un hematoma interno en la zona costal.

“Sigo en estado de shock. Fue algo muy fuerte, un fallo de la organización. Yo estaba en el cajón 1. Cuando cortaron las tiras de la salida, los atletas de élite no estaban aún situados en la parte de delante y quisieron que nos echáramos para atrás, pero fue imposible. Estábamos en 15 metros y de repente el espacio se redujo a 7. Estábamos como sardinas en lata, no se podía mover nadie”, recordaba Velázquez, todavía conmocionada.

Conforme pasaron los segundos, los corredores empezaron a caer al suelo y no se podía avanzar. “Me encontré con el tapón, no lo pude esquivar. Caí encima de la gente y después los que venían detrás caían encima de mí. Me estaban aplastando. En ese momento pensé en mis hijos”, afirmaba Velázquez con la voz entrecortada.

La atleta del Beste Iruña fue atendida en primera instancia en la ambulancia de sus heridas en las piernas, pero durante el viaje de regreso, junto a Maitane Melero, también participante de la prueba, y otros dos atletas, sintió mucho dolor y acudió al centro hospitalario pamplonés. “En el coche no me podía ni atar el cinturón de seguridad. Me dijeron que tenía un hematoma interno en la zona costal, que no se veía fractura ni fisura”, explicaba la navarra, que se encuentra de baja médica al menos por esta semana, a la espera de la revisión.

CASI UN MINUTO

Pero, al margen del dolor físico, lo que no olvida Velázquez fue la angustia. “Por lo menos lo puedo contar. Estuve casi un minuto allí, salí desorientada, ni veía. Notaba las piernas mojadas y pensaba que era agua, pero era sangre. Quería escapar de ese momento, pero solo veía dorsales, playeras, personas con ataques de ansiedad”, repasaba.

La atleta, que ostenta numerosas medallas nacionales en categoría máster (nació el 28-9-75) tenía como objetivo el Campeonato de España de 10K y la media maratón de Sevilla, pero ha aparcado ambas pruebas a la espera de su evolución.

Además, este lunes envió un escrito a la organización en el que protesta por lo ocurrido y solicita que se solucione para las próximas ediciones. “No busco trato de favor, solo que no se vuelva a repetir. Estuvo a punto de ocurrir una tragedia”, señalaba afectada.

El deseo de los corredores, y así se lo han puesto de manifiesto a los dirigentes del atletismo, es que el tiempo que se contabilice en los campeonatos de España sea el real, “para que no exista la presión de ponerse en las primeras filas en la salida”.