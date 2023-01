Una ‘montonera’ masiva lastra los 10K de Valencia

La impactante imagen de decenas de participantes tropezando con una barrera humana en el suelo lastró este domingo 15 de enero la celebración de los 10K de Valencia, una de las pruebas de ruta más esperadas del calendario y que contaba con una nómina de campanillas. Una montonera producida nada más darse la salida de la prueba provocó heridas y magulladuras en numerosos corredores, entre ellos los navarros Nassim Hassaous y Ana Llorens.

Hassaous, que era uno de los atletas con opciones de estar adelante, cayó al suelo y su rodilla fue la peor parada. Aun así, continuó y logró terminar la carrera, con un buen crono dadas las circunstancias de 28:44 (su récord navarro es 28:18). Nassim fue trigésimo en la línea de meta, en una carrera de claro dominio keniano, ya que los corredores de este país coparon el podio masculino.

Venció Weldon Kipkirui (26:55), por delante de sus compatriotas Charles Kipkkurui (26:57) y Daniel Tumaka (27:01). El primer atleta español fue Ilias Fifa (14º con 27:57), seguido por Jesús Ramos (23º con 28:21) y Roberto Alaiz (29º con 28:43). El navarro, nuevo refuerzo del Bikila para esta temporada, fue el cuarto corredor nacional.

ACCIDENTADO DEBUT DE LLORENS

También resultó magullada Ana Llorens. La nueva incorporación del Grupompleo Pamplona Atlético contaba en sus redes sociales el percance, golpe en la cara incluido, y lo que le mediatizó para lograr una buena marca.

“Hay cosas que no se pueden esperar. Tampoco debemos excusarse en ellas, pero es cierto que algo descentran. Línea de salida y me llevo un fuerte golpe en la cabeza por la apertura anticipada de los diferentes boxes. A los 10 metros de comenzar a correr, me veo involucrada en la espectacular caída provocada por la multitud de corredores y poco espacio. A partir de ahí, intentar buscar el ritmo objetivo e ir intentando encontrarme bien en la carrera. Habrá que seguir luchando por ese 34’ prometido. Ganas no faltan y algún día llegará. Agradecer enormemente a Kader Algham por haberlo intentado una vez más, por recogerme del suelo y por animarme cada km hasta el último metro”, afirmó la navarra, a la que acompañó su amigo y compañero de club.

La organización emitió un comunicado en el que se disculpaba por lo ocurrido y aseguraba que tomará más medidas de seguridad en el futuro. En la nota, aseguran que se había dispuesto “una salida minuciosamente distribuida para que los corredores se pudieran colocar según sus marcas” aunque reconocían: “No obstante, no todo ha salido bien. Debido a la densidad de corredores, comprendemos absolutamente que debemos volver a aumentar las medidas de mejora en este punto. Estudiaremos desde ya los posibles cambios en la salida para el bienestar y seguridad de los corredores, que es nuestro máximo interés”.

Además, añadieron que “nadie sufrió heridas de gravedad”. “Algunos corredores tuvieron magulladuras y un atleta de élite brasileño una luxación de hombro. Tras este incidente, la carrera discurrió con total normalidad con cerca de 10.000 participantes llegados a meta. Reiteramos nuestras disculpas a todos los afectados”, concluyeron.

MELERO, PRIMERA MUJER W35

Entre esos atletas que cruzaron la meta, Maitane Melero destacó al ser con un tiempo de 34:43 la tercera corredora española en terminar la carrera, detrás de la hispano-venezolana Joselyn Daniely (13ª, 31:54) y Beatriz Álvarez (19ª 33:02) . Fue la primera clasificada de más de 35 años.

La ganadora de la prueba femenina fue la gran favorita, Yalemzerf Yehualaw, que batió el récord del circuito con 29:19, quedándose a tan solo a cinco segundos de su récord del mundo.