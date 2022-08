Colin Jackson, el único más veloz que Asier Martínez en un Europeo

Para poner Asier Martínez el pasado miércoles en el, no hay más que, no es sólo la mejor que ha conseguido el navarro en su vida, sino que en la historia de los Europeos, con 26 ediciones,, el legendario, ha. Eso sí, el británico, plusmarquista europeo de 110 y mundial de 60 mv, lo hizo tres de las cuatro veces que fue campeón (1994, 1998 y 2002), la última precisamente en Múnich hace 20 años con 13.11. Desde entonces, no se había corrido tanto.

Asier es por tanto el segundo atleta más rápido en la historia de las finales de 110 m vallas en todos los Europeos. Se da la circunstancia de que el último campeón fue Pascal Martinot-Lagarde hace 4 años con 13.14, con bronce para Orlando Ortega (13.34).

EUROPEO GANADOR (TIEMPO)

Turín 1934 J. Kovacs (HUN) 14.8

París/Viena 1938 D. Finlay (GBR) 14.3

Oslo 1946 H. Lidman (SUE) 14.6

Bruselas 1950 A. Marie (FRA) 14.6

Berna 1954 E. Bulanchik (URS) 14.4

Estocolmo 1958 M. Lauer (ALE) 13.7

Belgrado 1962 A.Mikhailov (URS)13.8

Budapest 1966 Eddy Ottoz (ITA) 13.7

Atenas 1969 Eddy Ottoz (ITA) 13.5

Helsinki 1971 F. Siebeck (RDA) 14.0

Roma 1974 G. Drut (FRA) 13.46

Praga 1978 T. Munkelt (RDA) 13.54

Atenas 1982 T. Munkelt (RDA) 13.41

Stuttgart 1986 S. Caristan(FRA)13.20

Split 1990 C. Jackson (GBR) 13.18

Helsinki 1994 C. Jackson (GBR)13.08

Budapest 1998 Jackson (GBR) 13.02

Múnich 2002 C. Jackson (GBR)13.11

Goteborg 2006 S. Olijars (LET) 13.24

Barcelona 2010 A. Turner(GBR)13.28

Helsinki 2012 Shubenkov (RUS) 13.19

Amsterdam 2016 Bascou (FRA) 13.25

Berlín 2018 P. Martinot-L. (FRA)13.17

Múnich 2022 A. Martínez(ESP)13.14