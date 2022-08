Asier Martínez: “Gracias por el apoyo, por hacerme sentir tan arraigado a mi pueblo”

Ésta es la entrevista más apresurada al hombre que vuela más rápido. La que tienes que hacer mirando al reloj porque estás en la fila de quince peticiones a las que debe atender en hora y media. Cada segundo con el nuevo campeón de Europa de 110 m vallas vale oro, nunca mejor dicho. Asier Martínez tiene que dedicar la mañana posterior a su espectacular título continental a hacer caso a los múltiples medios que le reclaman. Sabe que forma parte del peaje del estatus en el que ahora se sitúa, pero no olvida quién es. Por eso, aunque sabe que el encuentro es contrarreloj, se muestra cariñoso y amable, y tiene palabras de agradecimiento a la afición navarra.

Ya es campeón de Europa. ¿Cómo se siente?

No tengo palabras para describirlo. Me siento muy feliz y muy orgulloso de lo que he conseguido.

Se habría ido por fin de celebración tras la carrera...

Qué va, no pudimos. El antidoping se alegró bastante.

¿Y ha podido ver la final?

No he podido revisarla -la entrevista se realizó poco después de las 2 de la tarde-. He estado todo el día liado y no he tenido tiempo. Tengo ganas de llegar a casa y revivir todo esto con mi gente.

Asier, superó en una milésima en la misma línea de llegada a quien siempre ha puesto como referente, Martinot-Lagarde.

Es que no lo asimilo -sonríe-. No tengo palabras, estoy en una nube y no me lo creo todavía.

Y qué mejor forma que celebrarlo que con sus amigos, que estaban en la grada y a los que abrazó nada más terminar.

Tuve la suerte de que estaban cerca en todo momento y su presencia me ha ayudado mucho en este Europeo. Quise ir a celebrarlo con todos ellos.

Una celebración que se hizo esperar unos minutos hasta que le dieron como vencedor.

Ahí no pensaba en nada, estaba en un momento de tensión y hasta que no vi el resultado final en la pantalla no lo celebré. Aquello lo suponía todo.

Pegó un grito de alegría.

Ja ja... Como para no...

Desde Navarra se le ha seguido desde todas partes, no solo de la afición al atletismo. ¿Qué les diría?

No tengo más que palabras de agradecimiento por el apoyo que me ha llegado y que me ha hecho sentirme tan cerca de casa, tan arraigado a mi pueblo, al lugar de donde soy.

Se le ha visto en un vídeo regalar su dorsal a un niño tras la final. ¿Por qué lo hizo?

Vi al niño en la grada emocionado animándome. No lo conocía de nada, pero este gesto no me costaba y en cambio a él le podía suponer mucho.

Por la manera que tenía de celebrarlo, ya tiene un seguidor para mucho tiempo...

Ja ja, no lo sé.

¿Y ahora qué, Asier? ¿A descansar?

No lo sé. Me sentaré con mi equipo para ver si seguimos o no la temporada o no. Habrá que ver si buscamos algo por ahí y si merece la pena o pensamos ya en el año que viene.

¿Está cansado?

Sí, estoy desgastado. Por eso hay que medir los tiempos.

Si le llegan a decir al Asier niño todo lo que iba a conseguir, ¿se lo creería?

No, para nada -risas-. Ni yo ni nadie. No sé cómo explicarlo. Normalmente suelo tener palabras y expresiones para todo, pero en esta ocasión no me salen.

Muchas gracias por su tiempo, Asier, disfrute de su oro.

Muchas gracias por todo, de verdad.