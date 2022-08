Se engrandece la gloria de un chico de su gente, centrado, sencillo y ‘antidivo’

Cuando Asier Martínez comparte en sus redes sociales alguna publicación propia -no las oficiales que gestionan desde Dragoon Sports-, no hay sorpresas: imágenes con sus compañeros de entrenamiento, los Swan Team, con sus amigos, los Azpi Crew, con su entrenador, François Beoringyan. Ellos y su familia. Nada más. De fondo, música hip-hop, casi siempre francesa.

Las poses, humorísticas. Últimamente a Asier le ha dado por mostrar sus zapatillas y taparse la nariz con la camiseta. Así es él. Un chaval joven. Sencillo. De su gente. El gusto musical lo ha heredado de su técnico, que además de un genio del atletismo es disc-jockey. No esconde más. Le gusta irse con los suyos a cualquier parte y pasar desapercibido, aunque cada vez le cuesta más porque le piden fotos y autógrafos. Sus 2 dioptrías le impiden ver bien pero eso no le insta a ponerse gafas.

“Podría correr con los ojos cerrados”, comenta siempre, y no por presunción, sino por sinceridad, de tan mecanizada que tiene la carrera, los pasos entre vallas, el impulso sobre los diez obstáculos de 1,067 metros de alto. Luego no se entera de las marcas que hace porque no ve, de ahí que siempre espera unos segundos para celebrar sus gestas. Es tan normal que sorprende. Nada la distrae. Ni los rivales, ni el ruido de alrededor, ni la presión. Y solo así se alcanza la gloria. Una gloria que, desde este miércoles, es más grande.