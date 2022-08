Asier Martínez critica la lista de atletas para el Europeo de Múnich

Europeo de Múnich, mandó ánimo a los no seleccionados y aseguró que con las ausencias de algunos "se corta el futuro de raíz". El atleta navarro Asier Martínez medallista de bronce en los 110 mv de los recientes Mundiales de Eugene (Estados Unidos) , criticó este martes la lista de convocados de la delegación española que acudirá al, mandó ánimo a los no seleccionados y aseguró que con las ausencias de algunos "se corta el futuro de raíz".

"Que fácil hablar de las catástrofes que se viven en otras federaciones, pero aquí, se corta el futuro de raíz. ¡Ánimo a todos los NO-SELECCIONADOS!", escribió en Twitter Asier Martínez, que posteriormente personalizó su mensaje en su "colega" Iker Alfonso.

"Como colega de Iker Alfonso esta realidad indigna aún más. Han cortado la progresión natural de un tío de 10 que acredita su nivel cada año; semifinales de un campeonato de Europa sub-23, plaza en un campeonato España absoluto en su primer año y como él muchos compañeros. LOCURA", declaró.

Que fácil hablar de las catástrofes que se viven en otras federaciones, pero aquí, se corta el futuro de raíz.

¡Ánimo a todos los NO-SELECCIONADOS! — ASIER MARTINEZ💥 (@ASIERMARTINEZ17) August 2, 2022 Como colega de @IkeerAlfonso, esta realidad indigna aún más. Han cortado la progresión natural de un tío de 10 que acredita su nivel cada año; semifinales de un cto E. Sub23, plaza en un cto E. Abs en su primer año abs... y como el, muchos compañeros. LOCURA https://t.co/yiG2mArSar — ASIER MARTINEZ💥 (@ASIERMARTINEZ17) August 2, 2022

Otro atleta que también criticó en redes sociales la lista del seleccionador José Peiró fue el marchador madrileño Diego García Carrera.

"No puede ser que haya atletas que cumplen los criterios y que tienen plaza asignada que se queden fuera de la selección. No puede ser ahora y no debe ser nunca. Porque si no nos queda no esa seguridad, lo más inteligente es irse a hacer otra cosa", apuntó.

España acudirá al Europeo de atletismo de Múnich (Alemania), que se celebra del 15 al 21 de agosto, con 93 deportistas (51 hombres y 42 mujeres), un número que supone la mayor delegación nacional de la historia para un campeonato continental al superar a la última edición en Berlín 2018, en la que estuvieron 92.

Las principales ausencias son los siete atletas admitidos por la federación europea por ránking pero que no están en la lista de la federación española por decisión técnica: Daniel Cisneros (110 metros vallas), Aauri Bokesa (400 metros), Iker Alfonso (400 metros vallas), José Emilio Bellido (triple salto), Didac Salas (pértiga), Carlos Rojas (salto de altura) e Iker Arotzena (longitud).

El objetivo al confeccionar la lista de convocados, según el seleccionador José Peiró, es intentar "maximizar el número de medallas, tener el mayor número de finalistas y contar con el mayor porcentaje de atletas que superan una ronda o clasificación similar".