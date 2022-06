Estanis Ruiz: "Está difícil, pero no tengo nada que perder"

Estanislao Nicolás Ruiz Ullate tiene un nombre largo y habla despacio, con tranquilidad. Pero en el mundo del atletismo se le conoce por un nombre corto, Estanis, y por su rapidez sobre el tartán y los obstáculos. Un joven de contrastes, que el 8 de junio batió en las finales nacionales de la NCAA -defendiendo los colores de la Loyola Marymount University de Los Ángeles- un récord navarro que tenía Gabriel Garín desde hace 24 años y lo dejó en 8:29.12, y que mantiene un tono pausado dentro de la ambición que le hace querer estar en el Europeo de Múnich.

Estanis logró la mínima con esa marca que le dio el pase a la final universitaria, pero en España los 3.000 obstáculos tienen un nivel muy alto. Hay tres plazas en la selección española para cada prueba y tres atletas por delante de él en el ránking nacional, con marcas bastante mejores: Daniel Arce (8:14.31), Víctor Ruiz (8:16.42) y Sebas Martos (8:16.46). Su última bala la gastará el de Cizur Menor (2-10-2000) el próximo fin de semana en el Campeonato de España de Nerja.

Ya está de vuelta de Los Ángeles. ¿Cómo se encuentra?

Muy contento de estar en casa. No es que estuviera mal por ahí, pero tenía ganas de volver y competir aquí el final de temporada. Me fui en enero de 2020 pero sólo estuve dos meses por la pandemia. A partir de entonces, todo el curso fue online. El año pasado también me volví en abril porque no me encontraba cómodo, así que éste ha sido mi primer año completo.

Cuesta adaptarse cuando te vas de casa a otro país.

Los primeros meses no fueron mal, pero después iba a la universidad estaba medio vacía, con muchas restricciones en los entrenamientos... Los resultados tampoco salieron y me volví.

¿Llega a pensar en tirar la toalla?

Cuando volví a casa y los resultados salieron bien, no tenía mucha motivación para ir otra vez a Estados Unidos. Pero como ya llevaba dos años de carrera -estudia Economía- y había cambio de entrenador, le di otra oportunidad.

¿Qué ha pasado para que Estanis vuelva con una mínima europea?

Desde dentro, no ha sido tanta sorpresa, sabía que podía hacerlo bien. El 8:29 era un objetivo, pero conforme pasaba la temporada tenía dudas, porque la temporada pasada tenía 8:44. Pero he vuelto a la continuidad, y cuando corres con atletas de tanto nivel tienes tantos alicientes que los pies siguen a la cabeza.

Y lo consigue en los Nationals.

Iba con muchas ganas. No me esperaba la marca porque hice 8:37 en abril y desde entonces entrenaba bien pero en la siguiente carrera no mejoré. Decidí olvidarme de tiempos y centrarme en los puestos. En la clasificatoria de regionales me encontré mejor. Ya en los nacionales tenía muchas ganas porque es lo más grande en el atletismo universitario. Sólo pensaba en llegar a la final y no miré en el reloj. Estaba más pendiente del obstáculo y del de atrás. Cuando vi el 8:29 me sorprendió. En la final, por lo que sea no me encontré ese día y no salía como hubiera querido, pero tampoco fue un desastre -sonríe-.

Tiene la mínima europea pero hay tres plazas y tres atletas por delante. Se lo juega a una carta en el Campeonato de España el próximo viernes 24.

Y bastante complicada. Es muy difícil, pero no por eso voy a dejar de intentarlo. Me veo en forma, me veo bien. Aún puedo rascar algo. Sé que es muy difícil, porque es gente más experimentada que sabe muy bien correr. Pero no tengo nada que perder y todo lo que haga es ganar.

También puede luchar por una medalla...

Yo todo lo que sea verme competitivo y satisfecho con la carrera es lo único que pido.

¿Qué es lo que le engancha de esta prueba? Ha probado varias distancias. ¿Por qué obstáculos?

Disfruto mucho en todas las carreras, pero en los obstáculos más, porque es diferente a todas. Aquí puede pasar de todo, hay cambios de ritmo, saltos, que cuando estás cansado te cuesta más, la ría... No recuerdo muy bien qué me atrajo. Entré en la escuela del Pamplona Atlético a los 15 o 16 años y probé varias. Tampoco es que se me diera especialmente bien, creo que corrí en los Juegos Deportivos, pero me gustó.

¿Cómo era su vida en Los Ángeles?

Iba a una universidad privada, pequeñita, de 5.000 o 6.000 estudiantes, muy bien localizado, cerca del aeropuerto y de la playa. Llegas nuevo y todo te choca, pero luego normalizas tener tantas opciones para hacer cosas.

¿Qué le parecía lo más interesante de esa ciudad?

Si digo la verdad, no soy el mayor fan de Los Ángeles. Es muy grande, no da la sensación de ciudad, es muy espaciosa, con casas pequeñas. El ambiente está muy bien, porque hay gente de todas las culturas. Esa parte me gusta, esa diversidad. Y el abanico de actividades para hacer es enorme.

¿Y las suyas cuáles eran?

Bueno... Yo soy de ir a lo mío, a entrenar. Viajas a todos los lados pero no ves nada. Pero das vueltas con los amigos, vas a la playa y visitas lo mínimo para que no te echen la bronca al volver -ríe-. Voy a mi bola y pienso demasiado en correr.

Ha coincidido con Carmen Riaño, otra obstaculista navarra que ha brillado en Estados Unidos.

Nos conocemos desde hace tiempo y estamos en contacto, pero vivimos muy lejos. Es curioso que dos personas del mismo lugar tan pequeño como Navarra hayamos llegado a la final de los Nationals en la misma prueba. Eso dice mucho del nivel del atletismo navarro, que sale gente de todo tipo por todos los lados.

Hoy en Ordizia, intento de récord navarro de 800

El VI Meeting Ordizia José Antonio Peña, que se celebra este sábado 18 de junio en la localidad guipuzcoana, congregará a un buen número de navarros. Y ahí estará también Estanis Ruiz, en una de las carreras de 800 que suele competir cada temporada. “Es una prueba que me gusta mucho aunque no corra mucho, pero después de tanto obstáculo viene bien desconectar”, reconocía el de Cizur Menor. En esta ocasión, podría ocurrir algo muy esperado: que se bata el récord navarro de la distancia, el más longevo de la historia del atletismo foral. Lo ostenta Enrique Sánchez Sacristán (1:48.8) desde 1979 y son muchos los atletas que lo han intentado sin éxito. El nivel es alto en la prueba de esta tarde, con varios hombres por debajo de 1:50 y Estanis confía en su momento de forma. Su marca actual es 1:50.04. También participan en esta carrera Ayrton Azcue y Mikel Calvo, entre otros mediofondistas navarros.