Grandes marcas en un mitin internacional en Larrabide en el que brillaron los locales

Hay experiencias que no se pagan con dinero. Precisamente, de eso va el atletismo. De no pagar por verlo. No debería ser así, pero este miércoles un espectáculo de altísimo nivel en Larrabide, el Meeting José Luis Hernández, con atletas internacionales, con duelos interesantes, con marcas de gran calado, tenía entrada libre. Y esta vez respondió el público, desafiando a la asfixiante temperatura que hacía este miércoles por la tarde en Pamplona, creando un buen espectáculo conjunto con los deportistas que lo dieron todo en el tartán. No todos los días ves a velocistas capaces de correr en 10.16 como el colombiano Carlos Andrés Palacios, o a la leyenda nacional Ángel David Rodríguez, el Pájaro, ni tienes la ocasión de tener delante a la plusmarquista nacional de martillo, Laura Redondo, en su mejor momento.

Pero no quedó ahí la cosa. Los de casa se sumaron a la fiesta y brindaron grandes momentos. Ander Iriarte ofreció un buen concurso en longitud, con intentos de más de 7 metros (el mejor, 7,09), Laila Lacuey, también en el foso, superó por fin la barrera psicológica de 6 metros que se le estaba resisitiendo esta temporada (6,06) y venció en la prueba, Nerea Ibinaga igualó su récord navarro de martillo (60,92), Javi Nagore fue segundo en 1.500 con un buen crono (3:49.23), Andoni Alfonso se acercó a su mejor marca en martillo y Nerea Bermejo destacó en los 100 con su MMT (11.95).

LESIÓN DE AIMAR FERNÁNDEZ

Con el espectacular hectómetro masculino y femenino se puso fin a cuatro horas de buen atletismo en las que no faltaron las botellas de agua, las sombrillas y las búsquedas de la poca sombra que había en el pabellón. Pero no fue el calor lo que provocó el único disgusto de la tarde, sino una lesión.

Se disputaban las series de 100. Habían ganado las anteriores un estupendo Tristan Cárdenas (10.62) y el colombiano Palacios (que tiene 10.16 en altura y marcó 10.48). En la tercera, victoria de Tijan Keita, de Gambia, y tercer puesto para un chaval de Hiru Herri, Aimar Fernández, que entró en meta dejándolo todo y cayó entre gritos de dolor. Enseguida fue atendido y llevado en camilla a la ambulancia cercana a la pista. A pesar del dramatismo de la imagen y los lamentos del joven atleta, desde el club navarro tranquilizaban diciendo que se había producido una lesión en los isquios, a lo que se añadió lo feo de la caída sobre el tartán. El joven navarro había batido recientemente el récord foral sub-16.

CÁRDENAS SUPERA AL 'PÁJARO'

En la final, Cárdenas podrá decir que superó al Pájaro. 22 años les separan. Se impuso el colombiano (10.43) en photo finish con el gambiano. No sabían quién había ganado y se dieron un abrazo. Por detrás, Tristan fue cuarto, por delante del mítico Ángel David. Nuevo gran registro del velocista navarro, 10.60, a una centésima de su marca.

En la longitud, fue curioso ver a Robert Díez, atleta y comentarista de Teledeporte, que fue segundo con 7,25, un centímetro menos que el ganador, Ricardo Suárez. El navarro Iriarte fue tercero.

Las mejores marcas para la puntuación y los premios llegaron en la pértiga, disciplina en la que no están Adrián Vallés (lesionado) ni Miren Bartolomé (se ha tomado un paréntesis y ayer participó en los 100). El catalán Aleix Pi voló sobre 5,46 y la vasca Malen Ruiz de Azua hizo un marcón, 4,45. Es un año lleno de citas y las figuras están en forma.

Redondo no logra su récord, Ibinaga lo iguala

Si había una atleta que acaparaba la atención este miércoles en Larrabide era la lanzadora de martillo Laura Redondo. La veterana deportista del Barcelona ha alcanzado su plenitud esta temporada y venía a Pamplona después de conseguir el sábado el récord de España (71,40) y quedarse a las puertas de la mínima europea. Su intención era conseguirlo en Pamplona, como ella misma había anunciado, pero no pudo ser.

Redondo hizo un buen concurso, con lanzamientos sobre 68 y 69 metros, pero con demasiados nulos. Su mejor marca fue 69,43, que lógicamente le dieron la victoria de calle.

Pero también fue protagonista en esta prueba Nerea Ibinaga. La navarra está de dulce. Ya lleva dos récords absolutos estas semanas y dos veces igualadas estas plusmarcas. Este miércoles le tocó repetir el 60,92 que tiene como tope navarro. Se tomó con humor que esté repitiendo sus registros.

En la prueba masculina, Andoni Alfonso rozó su marca, récord navarro sub-23, ya que lanzó 60,40 y tiene 60,46. Venció el colombiano Mauricio Díaz, con 64,78.