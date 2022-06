Zambombazo de Manu Quijera

La competición por el título masculino de División de Honor que se disputaba en La Nucía (Alicante) quedó marcada con letras de oro en la historia del atletismo navarro. En una buena actuación colectiva, que es de lo que se trata en las ligas, lo que dejó boquiabierto a todo el mundo fue un hombre: Manu Quijera. El lanzador, que ya había dejado ver su buen estado de forma esta temporada, completó la mejor serie de su vida para batir dos veces seguidas el récord navarro de jabalina, acercarse al de España y a la mínima europea. Todo, en un concurso en el que se fue tres veces por encima de los 80 metros. Asombroso Manu, que deja su marca en 83,28. El Grupompleo, en su regreso a la final por el título, fue quinto, repitiendo el puesto del equipo femenino el pasado sábado en el mismo escenario.

IKER ALFONSO SIGUE MEJORANDO

Estaba teniendo un poco de todo la tarde en La Nucía para el Grupompleo Pamplona Atlético. Las buenas noticias llegaban por parte de Iker Alfonso, de nuevo brillante y con plusmarca personal en los 400 m vallas (50.21). Tenía 50.28 del 4 de junio en Andújar, pero sigue recortando tiempo a su prueba. Ganó con una remontada espectacular sobre la línea de meta a dos grandes especialistas, Omar Cisneros y Aleix Porras, a los que se comió en la llegada.

También brillaron otros atletas como Dani Ballesteros, tercero en la marcha en su debut con el equipo en liga, o las jóvenes incorporaciones Juan Luis Bravo (que batió dos veces su marca para ganar la pértiga) y Jacobo Soler, segundo en 400. Todos ellos aportaban su granito de arena para que el papel del club fuera notable.

Pero lo mejor estaba por llegar. Manu Quijera estaba con buenas sensaciones en el calentamiento, como reconocería después. Sin embargo, tanto él como su hermano Nico saben que a veces la competición no sale por mucho que estés a tope.

Manu empezó discreto (74,21) pero después soltó el brazo y se acercó a los 80, como está siendo su tónica esta temporada. Pero nada hacía presagiar lo que faltaba por llegar. 82,38 en su tercer intento, récord navarro absoluto. Su registro de 81,31, que ha permanecido en lo más alto desde el 19 de mayo de 2019 y llegó a ser récord de España hasta la irrupción de Odei Jainaga, caía por fin. Y por más de un metro.

CERCA DE LA MÍNIMA EUROPEA

Quijera estaba caliente. Hizo un nulo en el cuarto, pero volvió a hacer un gran lanzamiento en el quinto: 81,32, tambien mejor que su anterior récord. No tenía ninguna presión por la competición porque ganaba de calle, pero quiso dar más porque había mucha motivación. La mínima para el Campeonato de Europa (84,00) o el récord de España (84,80) podían caer. Y se quedó cerca.

En un prodigioso sexto intento, Manu se fue hasta los 83,28. Increíble cómo cambia la historia de un atleta en un momento. Han sido años dificiles para él, pero ya está de vuelta.

“Ha sido la mejor competición de mi vida. Le he metido casi 2 metros a mi mejor marca. Me he ido encontrando cada vez más suelto y pensaba: ‘Es mi día’. Sé que tengo algo más, pero quedan más competiciones. Llevaba tres años sin hacer mejor marca personal y ha sido muy emotivo”, señalaba feliz Manu Quijera tras la rueba.

RÉCORD DEL 4X100

Para coronar la jornada, el relevo del 4x100 formado por Ander Iriarte, Tristan Cárdenas, Adei Larraz y Jorge Illaramendi batió el récord navarro, dejándolo en 40.41. Lo tenía el mismo cuarteto, con Cárdenas en lugar de Pedro Cobo, con 40.58 desde hace justo un año. Con esa marca, lograron la tercera plaza, ayudando al club a consolidar esa gran quinta posición final de División de Honor.

Asier Martínez vence defendiendo por sorpresa los colores del Barcelona

110 vallas. Cuando toda la atención estaba puesta en la actuación del Grupompleo, una sorpresa apareció en la lista de salida de los Asier Martínez , enfundado en los colores azulgranas del Barcelona Atletismo, estaba dispuesto a dar los máximos puntos al club. En la misma prueba, su gran amigo Jon Seriola, compañero inseparable de entrenamientos y rival por primera vez.

Asier ganó, por supuesto, con una marca de 13.47. Seriola le vio por detrás, llegando octavo. Asier, una de las figuras de Nike en España, apareció para ayudar al Barcelona, club con el que tiene convenio la multinacional, que también patrocina al club catalán, para ceder a sus deportistas a su equipo d atletismo. El navarro afronta esta semana con un doble compromiso de la Diamond League, jueves y sábado en París y Oslo.

Hassaous, segundo en 3.000

Hubo más navarros en otros equipos. Nassim Hassaous también corrió para el Barça, club al que pertenece desde hace unos años, siendo segundo en 3.000 (8:28.26), e Iñaki López fue quinto en 400 mv para el Fent Camí Mislata.