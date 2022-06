Tristan Cárdenas, el nuevo rey de la velocidad en Navarra

Apoya las manos sobre el ardiente tartán azul de Larrabide. Pone los pies en los tacos de salida y mira a la cámara. Es un rostro joven, ambicioso. Es Tristan Cárdenas Otel (Burlada, 11-6-02), Tristan sin tilde, sí. Este sábado 11 de junio cumple 20 años como nuevo rey de la velocidad navarra, tras imponerse el fin de semana anterior en las tres carreras, 100, 200 y 4x100. Además, su marca de 100 este año, 10.59, le va a permitir debutar en su primer Campeonato de España Absoluto. Cárdenas dejó la gran cantera de Hiru Herri para enfrentarse en una final, entre otros, a su mentor, el más experimentado Iñigo Pérez. Ahora ya pelea con él e incluso le gana.

¿Cómo se queda uno cuando gana tres medallas de oro?

Se ha visto que el trabajo se refleja en los resultados. Hay mucho esfuerzo detrás de esto. Estoy muy satisfecho con las marcas, aunque alguna sea mejor que otra.

¿Con cuál de las tres está más contento?

Con la del 200. Aún se puede rascar un poco más -sonríe-, pero estoy contento. Después de correr dos carreras el sábado, hacer marca personal por casi dos décimas (21.73)... Muy contento.

Ha ganado a Adei Montiel (en 100) o a Iñigo Pérez (en 200), que son grandes campeones.

Siempre hemos tenido ese pique sano. Correr con ellos y ganar la carrera es un plus.

Cuando llegan a la meta, ¿qué se dicen los atletas entre sí? ¿Hay bromas, cabreo del que pierde?

Los dos me dieron la enhorabuena. Iñigo me hizo la broma de que ya estoy haciendo marcas de señor -sonríe-. Pero nos lo tomamos bien, corremos muchas veces juntos, nos vemos casi todos los días y hay muy buen rollo.

Que haya compañeros de nivel favorece que haya mejores marcas.

Claro, no es lo mismo ir a una carrera que sabes que estás tú contra el crono, solo con tu cabeza, que vas a tener que hacer las cosas muy bien para llegar mejor que el contrincante. Siempre viene bien tener alguien de tu nivel o un poco mejor. Si hay alguien mucho mejor que tú, que te saca mucho trecho, es casi peor, porque lo ves tan adelante que piensas que vas muy mal, lo que provoca que técnicamente puedas fallar.

Ha cambiado de equipo, de Hiru Herri al Pamplona Atlético, y de grupo de entrenamiento, ahora le dirige François Beoringyan. ¿En qué está notando la diferencia?

Sobre todo, el trabajo se enfoca más en la técnica. En Hiru Herri también lo hacíamos, pero se enfocaba más en las series. François le da también mucha importancia a las pesas, con más kilos, más series. El año pasado igual nos quedábamos con ganas de más y poníamos 10 kilos más por meterle un poco más de chicha.

También está en un equipo más profesionalizado.

Sí, aquí todo es más serio. Todo el mundo tiene en la cabeza que quiere entrenar, con objetivos y vamos a por ellos. Está muy bien, porque no te despistas. También hay cachondeo en el grupo, pero es algo más serio y profesional.

¿Yqué le aportó Hiru Herri, que es donde se ha formado?

Compañerismo, sobre todo. El trato con Iñigo y los entrenadores era de amigos, muy cercano, hemos ido a concentraciones tipo vacaciones, ha sido nuestro monitor... La relación con los atletas también es muy cercana.

Como velocista, ¿con qué se queda, con los 100 o con los 200?

Me gusta más el 100, pero tienes que hacer las cosas muy bien para que te salga una carrera muy buena. En un 200, puedes salir un poco mal que luego tiene metros para hacerlo mejor. Si en el 100 haces la salida mal, se te va el tiempo. También creo que el 200 es para gente un poco más grande y alta. Al 100 le saco más jugo.

En la Liga de este domingo corre el 200...

Sí -ríe-. Era la primera al aire libre y sé dónde puedo mejorar. Además, habrá gente que me saca varias décimas, que son bastantes metros (los favoritos son Pol Retamal, 20.87, y Daniel Rodríguez, 20.91), pero también hay gente de mi nivel y pelearé por obtener los máximos puntos posibles.

Eso es lo bonito de competir en la Liga, que lo hacen para el equipo.

Claro, eso está muy guay. Todo el mundo tiene que hacerlo lo mejor posible para conseguir los máximos puntos y piensas en que no te puedes rendir. Si te falla la cabeza, tienes que pelear contra ella para hacerlo mejor. Y el momento final es muy emocionante, con los dos relevos, que cuentan doble.

¿Con qué se darían por satisfechos?

Illarra (Jorge Illarramendi, velocista y responsable del equipo masculino) estaba muy contento por haber llegado a la final por el título. Al quedar segundos en la segunda jornada, todos lo estábamos porque hacía años que no entraban. Fue muy emocionante.

Viene de un examen de Estadística, ¿cómo lleva sus estudios de 2º de Telecomunicaciones?

El año pasado tenía más tiempo y fue todo más llevadero. Además el segundo curso es más difícil. He pasado de entrenar hora y media 4 o 5 días a 3 y 4 horas 6 días. Entreno por la mañana y por la tarde estoy destrozado física y mentalmente y me pongo más tarde a estudiar. Este año me ha resultado más difícil. El segundo semestre lo he llevado mejor, pero el primero fue un poco desastre -ríe-. No me supe organizar bien. Para el año que viene está todo pensado.

Después del fin de semana, ¿cómo enfoca su temporada?

El miércoles compito en el mitin José Luis Hernández, correré el 100. Descansaré ese fin de semana, porque el cuerpo también necesita un descanso. No es bueno abusar aunque esté buscando marcas. Creo que con el 10.59 entraré en el absoluto por ránking, aunque la mínima sea 10.55. Y a ver si nos metemos en el relevo. Y después el de Federaciones en Granolleres y mi campeonato, el sub-23, que es el 9 y 10 de julio.