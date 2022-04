El gran detalle de Nagore con su ‘rival’ David Pérez

Ayrton Azcue y Alicia Carrera, en la milla, y Javier Nagore y Ángela Iglesias, en el 10.000, se proclamaron este sábado campeones navarros en la primera prueba del calendario al aire libre, en un estadio Larrabide en el que se retiró la abundante nieve por la mañana, lo que permitió la disputa de los títulos. Una forma extraña de estrenar el calendario primaveral. Pero por encima de los ganadores de las carreras, que registraron numerosas bajas respecto a las inscripciones por las inclemencias climatológicas, los detalles de compañerismo brillaron en el tartán azul del estadio pamplonés.

Azcue (Ardoi) ganó la milla con 4:30.27, por delante de Rubén Mendieta e Iván Legal. Alicia Carrera, del Grupompleo, se erigió vencedora (5:01.17) con una ventaja de 28 segundos sobre Henar Etxeberria, de Hiru Herri. Tercera fue Saioa San Miguel. La cascantina, de 28 años, tuvo arrestos para participar después en los 10.000 metros, programados para media hora más tarde que la milla. Su papel era el de ayudar a su compañera de equipo Ángela Iglesias y tiró de ella gran parte de la prueba, hasta que abandonó y la joven cumplió su objetivo de bajar de 39 minutos y proclamarse campeona navarra (38:55.28).

UNA LIEBRE "DE LUJO"

Pero lo que hizo vibrar a la grada fue ver cómo Javi Nagore, claro favorito al triunfo, se enteró antes de la salida de que su rival David Pérez Filgueiras tenía este sábado la última oportunidad para lograr mínima nacional sub-23 y, ni corto ni perezoso, ayudó al atleta de Hiru Herri tirando de él casi toda la carrera (Abule Esteban lideró la primera parte pero se fundió). Ambos lograron su objetivo, ante la euforia de la grada: Nagore (Grupompleo) fue campeón navarro y Pérez logró seguir el ritmo y la deseada mínima (era 32:30 y llegó en 32:25.31), por lo que estará en el Campeonato de España sub-23 de 10.000 el sábado 9 de abril en Faro (Portugal). Tercero fue Aitor Echeverría (Beste Iruña).

La felicidad de los protagonistas era total en la meta. “Javi ha sido una liebre de lujo. Me ha ayudado mucho. Hace dos fines de semana me quedé a 4 segundos de la mínima en Laredo y ha sido una gozada hacerlo aquí y con Javi”, manifestaba David. Así explicaba Nagore cómo tomó su decisión. “Me he tomado un café antes de venir con Ayrton (Azcue) y me ha dicho que le había escrito Adrián (Servent, entrenador de Hiru Herri) porque David lo quería intentar. No lo he dudado. Le doy la enhorabuena porque hacer mínima en Larrabide y más con este día es muy difícil”, apuntaba en referencia a las ráfagas de viento.

La mínima se consiguió en un último 400 rapidísimo en el que Nagore apretó para que David lograra un objetivo que por momentos parecía lejos. “Ahí se ha visto lo buena liebre que es, porque me ha exprimido al máximo. He sufrido mucho, pero lo tenía y lo he sacado. Va a ser mi primer campeonato de España y voy a disfrutarlo”, decía feliz Pérez.

Al escucharle, Nagore sonreía. “Ya estoy con ganas de hacer un buen verano, así que con ganas de motivarme, que vienen cosas bonitas”, concluía el campeón. Pertenecer a distintos equipos (Hiru Herri ya no es convenido de Grupompleo) le dio aún más fuerza al detalle de compañerismo del gran corredor navarro.