Maitane Melero lo vuelve a hacer

Lo ha vuelto a hacer. Maitane Melero Lacasia volvió a brillar este sábado 19 de marzo para imponerse en los 10 Kilómetros Villa de Laredo, batiendo su propio récord navarro con 32:39 (32:37 real) y logrando -por tercera vez- la mínima para la Copa de Europa de 10.000m del 28 de mayo en Francia.

En la cita masculina de la carrera cántabra el vencedor fue Chimdessa Debele Gudeta (27:23), con dos españoles bajando de 28 minutos: Carlos Mayo (5º con 27:53) y Juan Antonio ‘Chiki’ Pérez (6º con 27:56)

“Ha sido una locura de carrera para mi. Sobre todo en el inicio. Ha sido una salida conjunta con muchísimos corredores, he intentando buscar un buen grupo, sin referencias porque no me ha funcionado el reloj... He salido demasiado rápido”, señalaba la navarra, quien prepara el Campeonato de España de 10.000 del 9 de abril en Coimbra. “El primer mil lo hecho a 3:07 y he pasado por el 5.000 en 16:11. Los dos últimos kilómetros, sobre todo el final, se me han hecho eternos. Quería lograr una mejor marca pero no ha podido ser. Bueno, al menos he ganado y he mejorado el tiempo”, reconocía la atleta, que ostenta siete mejores marcas absolutas del atletismo foral, y que aventajó en un segundo a Katherine Tisalema y Esther Navarrete. “Pensaba que llevaba más ventaja. La verdad. De repente he visto ahí a la segunda y la tercera. No sé ni por dónde ha llegado”, decía entre risas.

EL TRATO DE LAS MUJERES EN LA CITA

Lo que no le daba ya ninguna risa era el trato que las corredoras tuvieron ayer por parte de la organización de la prueba. “La verdad es que me he quedado bastante decepcionada en ese aspecto. Esperaba un poco más de una carrera tan prestigiosa como ésta y con el presupuesto que tienen... Pero se han gastado todo en los chicos. La carrera masculina ha estado muy bien. Y me hubiera gustado que se nos hubiera reconocido un poco más y se hubiera dado más visibilidad también a la de mujeres”, señalaba, algo que también dijo ayer desde lo alto del podio Melero. Se da la circunstancia que la organización de la carrera, sin aviso previo, tomó una imagen de la atleta navarra para promocionar la prueba el pasado Día de la Mujer (8 de marzo).