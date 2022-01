Maitane Melero: "Batir récords está chulo, pero me quedo con las experiencias"

Aparece con Ari, su nueva compañera desde hace año y medio, una preciosa golden retriever que se queda tumbada y tranquila durante la entrevista y posa con estilo para el fotógrafo. Ari es la perra de Maitane Melero, una de las deportistas navarras más emblemáticas de la historia y también de las más trabajadoras y humildes.

cambiar la pista por las grandes distancias. El pasado domingo 9 de enero sorprendió de nuevo con Tras dos años llenos de dificultades -y a pesar de ello también de éxitos deportivos-, afronta 2022 animada y motivada, porque ha decididoEl pasado domingo 9 de enero sorprendió de nuevo con un gran récord navarro de 10 km en ruta.

¿También se sorprendió a usted misma con la marca?

Llegaba con muchas ganas de competición y de correr un 10 km en ruta. Soy atleta de pista y la ruta es una puerta abierta que se me está abriendo. No sabía lo que iba a hacer. Veía lógico rebajar mi marca anterior porque no reflejaba la realidad de lo que valgo. Vengo de unos meses complicados, si no es por una cosa por otra, y necesitaba que saliera una buena carrera.

Por lo menos, ha empezado bien el año, porque si recordamos todo lo que ha pasado los dos últimos...

-Suspira-. Lo cierto es que en 2020 y 2021, aunque he conseguido buenos resultados deportivos, no han sido años fáciles. Ha habido contratiempo tras contratiempo, a lo que se añadió la pandemia. Personalmente, ha habido situaciones difíciles de gestionar y deportivamente también.

No sólo superó su marca, sino que es una de las mejores nacionales de la historia en la distancia.

Bajar de la barrera de 33 minutos es difícil y estoy muy contenta de esta carrera.

Cuéntenos cómo fue.

Fue una prueba muy bonita. La organización estuvo muy bien y tuvieron el detalle de hacer una carrera de élite femenina. Para mí fue un privilegio. Corrí al lado de Karoline Grovdal, la campeona de Europa de cross, estaba como una fan -sonríe-. Estuve hablando hasta con su entrenador. Me pareció una pasada compartir esta experiencia con atletas de este nivel. Nos pusieron liebres. La parte positiva es que, si aguantas hasta el final, te ayuda psicológicamente para no tener que mirar mucho el reloj, para saber cómo vas... Pero allí si te descolgabas, al ser tan pocas chicas y haber viento, era muy difícil. Yo tuve la suerte de poder aguantar con una de las liebres hasta el final. Sí que es cierto que los últimos kilómetros perdí bastante, porque iba bastante bien hasta el 8. Yo suelo correr de menos a más pero esta vez fue al revés. Arriesgué porque la ocasión así lo requeríay los 2 últimos kilómetros fueron horribles -sonríe-. Se me fue un poco la marca ahí pero aun así muy contenta.

No se cansa de batir récords. ¿Le da importancia a estas cosas?

Le doy importancia a hacer cosas que me llenen. Más que un récord navarro me gusta probarme, hacer algo nuevo, romper la monotonía. El año pasado iba a algunas carreras porque tenía que ir. Y lo que tengo que hacer es disfrutar. Batir récords está chulo, pero no sé ni qué marcas tengo ni dónde tengo las medallas. Me quedo con las experiencias. Y con los recortes, eso sí que tengo, para recordar las vivencias, los sitios, con quién fui...

¿Esta marca le influye para afrontar el año con fuerzas renovadas en este cambio que quiere dar hacia objetivos diferentes?

Este cambio me ha dado motivación para seguir. Los años van pasando, llevo mucho tiempo metida en el estadio, 2020 2021 me han quemado mentalmente. Me ha encantado correr en el tartán, pero ahora mismo necesito cambiar de aires. He encontrado en la ruta esa vía de escape, esa oportunidad de seguir en el atletismo, y seguir motivada. Si no, colgaría las zapatillas.

Su deseo es decantarse por las largas distancias. ¿Ya desde ahora?

Sí. La evolución natural de una mediofondista es pasarse al fondo y tengo que dar el paso de aumentar la distancia. Cada vez noto que los ritmos rápidos me cuestan más pero tengo ganas. He empezado con los 10 km pero quiero hacer una media maratón. ¡Que se me está resistiendo! El año pasado me lesioné en varias ocasiones y no pude hacerla.

¿Ha pensado en alguna media maratón en concreto?

Quería haber participado en el anterior campeonato de España de septiembre pero no llegué. Ahora quiero correr el 30 de enero en Sevilla. Quería esperar al 20 de febrero, en el que estaba previsto el Campeonato de España, pero lo han aplazado a octubre. La carrera de Sevilla coincide con el nacional absoluto de cross, me hacía ilusión participar, porque iba con la selección navarra, pero no puedo estar a todo. Tengo que seleccionar los esfuerzos que hago. Una de las claves por las que he podido alargar mi carrera deportiva es porque he dosificado mucho las etapas previas. Para llegar a este nivel tengo que cuidar mi cuerpo. Tengo la idea de llegar bien al campeonato de España de 10 km en pista, ese sí que lo voy a hacer. Es una prueba que me gusta. Me costó empezar pero me encantó. Y eso que son 25 vueltas al estadio...

¿Va a seguir siendo la misma Maitane, con su disciplina, su forma de prepararse, o va a cambiar?

No, no, no... Voy a seguir siendo la misma. Adaptaré un poco los entrenamientos a las nuevas distancias, haré más asfalto, pequeños matices... Pero mi disciplina va a ser la misma, y mi forma de vida también. Eso no lo puedo cambiar mucho...

Este otoño-invierno está siendo especialmente duro para entrenar. ¿Le ha trastocado mucho?

Este año y todos. En Navarra lo tenemos muy complicado para entrenar en las épocas invernales. Y eso que yo soy fondista y me puedo apañar. Pero me he llegado a lesionar, en 2019, por estar corriendo todos los días en la Vuelta del Castillo. Llovió mucho, se formó mucho barro y de tanto traccionar terminé con una tendinopatía en el tendón de Aquiles. También me he lesionado haciendo series en Larrabide. No tenemos medios. La climatología es mala y hay riesgo de cogerte cualquier enfermedad. Vas a Valencia como el otro día y dices: “Qué suerte tienen”.

Ahora está empezando a funcionar la instalación que lleva el nombre del que fue su entrenador, Patxi Morentin.

Y cómo peleó... Le costó. Se recorrió toda España viendo módulos. No hay un solo día que no me acuerde de él.

CLAVES

1 Seis récords navarros. Maitane Melero Lacasia (Pamplona, 20-2-1983)tiene en su poder cuatro récords navarros al aire libre (batidos en varias ocasiones), 1.500, 5.000, 10.000 y 10 km en ruta, además de 1.500 y 3.000 en pista cubierta.

2 Segunda del ránking nacional. El registro de Melero en los 10 km de Valencia (32:47) le coloca segunda en la lista de la RFEA de 2022. Además, este registro es la octava mejor marca nacional de la historia.